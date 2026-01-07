Abdi Şam'dan döndü SDG Halep'e saldırdı! Çatışmaların yoğunlaştığı iki nokta | Ankara'dan son ikaz: "Ya mutabakatla ya da zorla"
SDG'nin Şam dönüşü Halep'e saldırmasıyla entegrasyon masasının ayağı kırıldı. MİT ve TSK sahayı anbean izlerken Suriye ordusu SDG'yi ablukaya aldı. Takvim.com.tr'nin sahadaki kaynaklarından edindiği bilgilere göre çatışmalar Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallerinde yoğunlaştı. Bölgeye ağır silahlar ve zırhlı araçlar sevk edildi. SDG'nin Paris'teki müzakereler sonrası iyice çıkmaza girdiği görülürken Ankara'dan son kez ikaz etti: Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı tesis edilmeli!
Suriye'de SDG artık uzatmaları oynuyor... "Entegrasyon" için verilen süre 31 Aralık 2025 itibariyle sona erdi.
Ankara ve Şam, stratejik sabır gösterip kan dökülmeden süreci selamete erdirmek isterken, elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve SDG yönetimi kabul edilemez talep ve pazarlıklarla entegrasyonu çıkmaza soktu.
SDG ENTEGRE OLMUYOR, ZAMANA OYNUYOR
İsrail'in kışkırtmasıyla "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında özerklik talep edildi. Nitekim 4 Ocak'taki Şam-SDG görüşmelerinde de somut bir sonuç çıkmadı. SDG kabul edilemez taleplerini yineledi, Şam kesin dille reddetti.
Toplantı sonrası SDG "İki taraf, sonuçlara ulaşılana kadar toplantılara devam edecek" dendi.
ABDİ ŞAM'DAN DÖNDÜ, SDG HALEP'E SALDIRDI
Süreci zamana yaymak isteyip entegrasyon masasından kaçan SDG, elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in Şam dönmesiyle beraber 5 Ocak'ta Halep'e saldırdı. Deyr Hafir beldesinde polis noktaları SİHA'larla hedef alındı.
Halep kent merkezine düzenlenen SDG saldırıları sonucu 1 Suriye askeri ve çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
6 Ocak'ta Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir çevresinde SDG'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) fırlatma noktalarını vurdu.
Şam ve SDG arasındaki silahlı çatışmaları bugün de (7 Ocak) devam etti. Suriye devlet medyası SANA, SDG'nin Al-Suryan Mahallesini bombaladığını duyurdu.
Suriye ordusu SDG'yi vuruyor! Eşrefiye ve Şeyh Maksut'ta şiddetli çatışmalar
ÇATIŞMALAR İKİ NOKTADA YOĞUNLAŞTI
Takvim.com.tr'nin bölgedeki kaynaklarından teyit ettirdiği bilgilere göre; Suriye ordusu sıcak temas noktalarında SDG unsurlarını vuruyor.
Çatışmalar, SDG'nin kuluçka merkezi haline gelen Halep'teki Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallerinde yoğunlaşmış vaziyette. Suriye ordusu bölgeye ağır silahlar ve zırhlı araçlar sevk etti.
PARİS'TE SURİYE-İSRAİL-ABD MASASI: ANKARA YAKINDAN TAKİP ETTİ
Çatışmalar sürerken Fransa'da Suriye-ABD-İsrail masası kuruldu. Taraflar, istihbarat bilgilerinin paylaşımı, askeri gerilimlerin azaltılması ve diplomatik ilişkiler konusunda anlaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Suriye arasında gerilimin azaltılması ve ilişkilerin istikrara kavuşturulması amacıyla ABD gözetiminde "ortak bir iletişim mekanizması" kurulduğunu duyurdu.
3'lü görüşmenin olduğu dakikalarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Paris'te bulunması dikkatlerden kaçmadı. Fidan, İsrail, Suriye ve ABD arasındaki müzakereleri yakından takip ettiklerini belirtip "Sürekli hem Suriye tarafıyla hem de Amerika tarafıyla istişare halindeyiz" dedi.
"YPG İLE SON GÖRÜŞMEYİ ELE ALDIK"
Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile YPG ile Şam'dan yapılan son görüşmeyi ele aldı. Fidan, "YPG ile yaptıkları görüşmelerde hangi sonuçlara ulaştılar veya ulaşmadılar, onların üzerinden geçme imkanımız oldu. Bu konuları çok detaylı görüştük" dedi.
Ankara ve Şam'ın SDG'ye gösterdiği stratejik sabır artık son demlerinde. İsrail'e bel bağlayan SDG'nin Paris'teki müzakereler sonrası iyice çıkmaza girdiği değerlendiriliyor.
SDG'nin ayak direyip masayı devirmek için silaha sarılması sonrası gözler sahaya çevrildi.
ANKARA SON KEZ UYARDI: SURİYE'DE İSRAİL'İN PLANLARI BOZULACAK
Türkiye'nin "terörsüz bölge" hedefi ve ulusal güvenliğine ters bir durum gelişmesi durumunda Ankara'nın yol haritası da hazır.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, SDG'yi son kez uyardı. Erdoğan, "Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. Bahçeli, "SDG'nin İsrail'in tetikçisi olmak yerine 10 Mart Mutabakatı'nın parçası olması herkesin ortak menfaatinedir" ifadelerini kullandı.
SDG YA MUTABAKATLA YA DA ZORLA SURİYE'NİN ÜNİTER YAPISI TESİS EDİLMELİ
MHP lideri partisinin dünkü grup toplantısında da "SDG/YPG'nin İsrail'in dümen suyuna girmesi, bu siyonist alçaklık tarafından Mazlum Abdi'nin PKK'nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor görüntüsü, çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecektir. Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı, siyasi ve toprak bütünlüğü kategorik olarak tesis edilmeli, bilhassa Arap aşiretleri Şam yönetiminin önşartsız yanında durmalıdır. Suriye'de İsrail planları bozulacaktır" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız" resti çekti.
"KILIÇ" UYARISI HALA GEÇERLİĞİNİ KORUYOR
Başkan Erdoğan'ın "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" uyarısı sahada geçerliğini koruyor.