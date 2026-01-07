Abdi Şam'dan döndü SDG Halep'e saldırdı! Çatışmaların yoğunlaştığı iki nokta | Ankara'dan son ikaz: "Ya mutabakatla ya da zorla"

PARİS'TE SURİYE-İSRAİL-ABD MASASI: ANKARA YAKINDAN TAKİP ETTİ Çatışmalar sürerken Fransa'da Suriye -ABD- İsrail masası kuruldu. Taraflar, istihbarat bilgilerinin paylaşımı, askeri gerilimlerin azaltılması ve diplomatik ilişkiler konusunda anlaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Suriye arasında gerilimin azaltılması ve ilişkilerin istikrara kavuşturulması amacıyla ABD gözetiminde "ortak bir iletişim mekanizması" kurulduğunu duyurdu. 3'lü görüşmenin olduğu dakikalarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Paris'te bulunması dikkatlerden kaçmadı. Fidan, İsrail, Suriye ve ABD arasındaki müzakereleri yakından takip ettiklerini belirtip "Sürekli hem Suriye tarafıyla hem de Amerika tarafıyla istişare halindeyiz" dedi. "YPG İLE SON GÖRÜŞMEYİ ELE ALDIK" Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile YPG ile Şam'dan yapılan son görüşmeyi ele aldı. Fidan, "YPG ile yaptıkları görüşmelerde hangi sonuçlara ulaştılar veya ulaşmadılar, onların üzerinden geçme imkanımız oldu. Bu konuları çok detaylı görüştük" dedi. Ankara ve Şam'ın SDG 'ye gösterdiği stratejik sabır artık son demlerinde. İsrail'e bel bağlayan SDG'nin Paris'teki müzakereler sonrası iyice çıkmaza girdiği değerlendiriliyor. SDG'nin ayak direyip masayı devirmek için silaha sarılması sonrası gözler sahaya çevrildi.





ANKARA SON KEZ UYARDI: SURİYE'DE İSRAİL'İN PLANLARI BOZULACAK



Türkiye'nin "terörsüz bölge" hedefi ve ulusal güvenliğine ters bir durum gelişmesi durumunda Ankara'nın yol haritası da hazır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, SDG'yi son kez uyardı. Erdoğan, "Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. Bahçeli, "SDG'nin İsrail'in tetikçisi olmak yerine 10 Mart Mutabakatı'nın parçası olması herkesin ortak menfaatinedir" ifadelerini kullandı.



SDG YA MUTABAKATLA YA DA ZORLA SURİYE'NİN ÜNİTER YAPISI TESİS EDİLMELİ



MHP lideri partisinin dünkü grup toplantısında da "SDG/YPG'nin İsrail'in dümen suyuna girmesi, bu siyonist alçaklık tarafından Mazlum Abdi'nin PKK'nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor görüntüsü, çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecektir. Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı, siyasi ve toprak bütünlüğü kategorik olarak tesis edilmeli, bilhassa Arap aşiretleri Şam yönetiminin önşartsız yanında durmalıdır. Suriye'de İsrail planları bozulacaktır" diye konuştu.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız" resti çekti.

"KILIÇ" UYARISI HALA GEÇERLİĞİNİ KORUYOR

Başkan Erdoğan'ın "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" uyarısı sahada geçerliğini koruyor.







