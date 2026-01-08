Pandemide bile uyuşturucu partilerinden vazgeçmediler! Bebek Otel'den lüks villalara

Mahmut Ziylan

İddialara göre, partilerde gizliliğe çok özen gösteriliyordu. İçeriye gelen isimler cep telefonlarını girişte teslim ediyor ve öyle çıkabiliyor. İçeriden sosyal medyadan paylaşım yapmanın ve içerde neler yaşandığının 3. kişilere anlatılması ise yasak.



YASAĞI DELEN BİR DAHA GİREMEZ



Bu yasağın delinmesi durumunda ise, yasağı delen kişi ya da kişilerin bir daha bu işletmeye ve bağlı diğer işletmelere girmesi yasaklanıyor.