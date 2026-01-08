Pandemide bile uyuşturucu partilerinden vazgeçmediler! Bebek Otel'den lüks villalara
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, Bebek Otel’de başlayan organizasyonların Kovid-19 yasakları sırasında Rumelihisarı’nda kiralanan lüks villaya taşındığı, partilerin gece boyunca sürdüğü ve 19 şüphelinin tutuklandığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen hafta yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, daha önce kamuoyuna yansıyan iddialara ek olarak yeni bir detay ortaya çıktı.
PANDEMİDE LÜKS VİLLA KİRALADILAR
Soruşturma dosyasına giren yeni delillere göre, Bebek'te bulunan Bebek Otel'de düzenlendiği öne sürülen uyuşturucu ve fuhuş partileri, pandemi döneminde Rumelihisarı'nda kiralanan lüks havuzlu villada devam etti.
Takvim'den Atakan Irmak'ın haberine göre otelin sahibi Muzaffer Yıldırım'ın, 2020'de sokağa çıkma yasakları ve pandemi tedbirlerine rağmen bu organizasyonları sürdürdüğü, geç saatlere kadar planlanan partilerin villaya taşındığı iddia edildi.
Yüksek ses ve araç trafiği nedeniyle çevre sakinlerinin şikâyetçi olduğu belirtildi.
Dosyada, tutuklanan FLO ayakkabılarının sahibi Mahmut Ziylan ile firari Kasım Garipoğlu'nun ekürisi firari işadamı Burak Ateş'in de Bebek Otel'in müdavimleri arasında bulunduğu, özel VIP odalar kullandıkları iddia edildi. Yıldırım'la bağlantılı Club House, Very Stay House ve Bodrum Cennet Koyu'ndaki Bobo By The Stay Hotel de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
İddialara göre, partilerde gizliliğe çok özen gösteriliyordu. İçeriye gelen isimler cep telefonlarını girişte teslim ediyor ve öyle çıkabiliyor. İçeriden sosyal medyadan paylaşım yapmanın ve içerde neler yaşandığının 3. kişilere anlatılması ise yasak.
YASAĞI DELEN BİR DAHA GİREMEZ
Bu yasağın delinmesi durumunda ise, yasağı delen kişi ya da kişilerin bir daha bu işletmeye ve bağlı diğer işletmelere girmesi yasaklanıyor.
19 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 26 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve modacı Saniye Deniz, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım işletmecisi Arif Altunbulak, Burak Altundağ, 'Cicişler' olarak tanınan Ceyda Ersoy, spiker Ece Cerenbeli ve modacı Lerna Elmas, şarkıcılar Nevin Şimşek ve Berna Arıcı, işletmeciler Hakan Yıldız, Koray Beşlı ve Veysel Avcı ile modeller Duygu Açıksöz ve Merve Uslu'nun yanı sıra Özge Bitmez, Suat Yıldız, Gülsüm Bayrak, Merve Eryiğit, Gizem Özköroğlu ve Sevgi Taştan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EV HAPSİ VERİLDİ
Model Binnur Buse Alper, Selen Sedef Atmaca ile Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
YASAĞI BÖYLE AŞTILAR
Soruşturma detaylarına göre Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de yapılan uyuşturucu partileri ve fuhuş organizasyonları Kovid-19 yasaklarının başladığı 2020'den itibaren yer yer adres değiştirdi. Partilerin, saat sınırlamalarını aşmak için Rumelihisarı'nda kiralanan lüks villada sürdüğü iddia edildi.