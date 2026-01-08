Site aidatlarında fahiş artışa sınır: Değerleme oranı kadar zamlanacak

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile artık site yöneticisi sene başında site aidatlarında sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek. (Bu yıl açıklanan oran yüzde 25.49) Eğer bu tutarın üzerinde bir artış yapılması gerekecekse bunun kararını 3 ay içinde toplanması zorunlu olan kat malikleri kurulu yani site sakinleri verebilecek.

Fotoğraf (AA)

Bu toplantılarda karar alabilmek için de ilk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek. Bu katılım oranı sağlanmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek. Son tutarı site yöneticileri değil kat malikleri kurulu üyeleri yani site sakinleri belirlemiş olacak. Bu sayede, site yöneticilerinin keyfi harcamaları ve şeffaflıktan uzak harcama kalemi belirlemesinin önüne geçilerek site sakinlerinin mağduriyet yaşaması engellenecek.

BAKANLIKTAN SIKI DENETİM

"Konutlara Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı" ile de site yönetim hizmetleri sunan şirketlerin iş süreçleri yeniden tanımlanacak ve bu şirketler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetimine tabi olacak. Yeni kanun ile yönetim hizmeti sunan şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek. Şirketler ve sundukları hizmetler Bakanlıkça yetkilendirilmiş 'denetçiler' tarafından yılda en az 1 kez denetlenecek. İşini doğru yapmayan şirketlere idari ve mali müeyyide de uygulanacak.