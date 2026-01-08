İstanbul'dan Ağrı'ya kadar uzanan aşiret bağlantılı adliye soygunu! 16 çete üyesi bir bir yakalandı
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde emanet bürosundan çalınan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşle ilgili soruşturmada, soygunun organize şekilde planlandığı, altınların kuyumcularda bozdurulup oto galeri üzerinden aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. 50 adrese düzenlenen operasyonda tutuklu sayısı 16’ya yükseldi.
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 50 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Milyonluk vurgunun organize şekilde planlandığı, çalınan altın ve gümüşlerin kuyumcularda bozdurulup oto galeri üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Hırsızlıktan sonra bazı şüphelilerin altın para alışverişi güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan adli emanetten çıkarılan altınların market arabasıyla taşındığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
MALATYA'DAYIM DEDİ
İşte adım adım planlı soygunun şifreleri: Geçtiğimiz 1 Aralık günü adliyenin emanet bürosunda yapılan olağandışı denetimde, emanet büroda kâtip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın işe gelmediği görüldü. Timurtaş'ın uzun bir süredir işe gelmediği ortaya çıkınca, savcılık Timurtaş'a ulaşmaya çalıştı. Adliye personeli tarafından aranan Timurtaş, Malatya'da olduğunu, psikolojik sorunları bulunduğunu beyan etti. Bu durum üzerine savcılık durumdan şüphelendi ve adli emanetin anahtarı ve sorumluluğu Kemal Demir isimli memurda olması nedeniyle kasaların açılması için talimat verildi. Kasaları aç denilen memur Kemal Demir, "Kasalarda hiçbir sıkıntı yok. Ben Taksim'e giderken bile anahtarı yanımda dolaştırıyorum. Savcım kasaları yeni kontrol ettim. Herhangi bir sıkıntı, eksik yok" diyerek engel olmaya çalıştı. Ancak savcılık, Demir'e, "Olsun yine de kontrol edelim, işimiz sağlam olsun" cevabını verdi. Bunun üzerine her iki kasa da açıldı ve içlerinin boş olduğu görüldü.
İNGİLTERE'YE KAÇTI
Hemen harekete geçen soruşturma birimleri, Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı kararı çıkarttı ancak Timurtaş, eşi Esma Timurtaş ve çocukları ile beraber 19 Kasım saat 08.22 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçakla kaçtı. Şüphelileri havaalanına götüren şahıs ise Esma Timurtaş'ın kardeşi Mehmet Timurtaş'tı. Savcılık hemen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkardı. Şüpheli Kemal Demir de gözaltına alınarak tutuklandı.
KAMERADA TEK TEK BELİRLENDİLER
Savcılık yaptığı araştırmalarda soygunun adım adım nasıl planlandığını tespit etti. Yapılan kamera çalışmalarında, adliye soygununa katılan 3 isim daha belirlendi. Bu isimler Muhammed Seferoğulları, Muhammed Efe ve Metin Sonar'dı. Timurtaş'tan altınları alan bu üç isim altınları kuyumcularda bozdurarak, kendilerine şu anda el konulmuş halde olan lüks araçlar aldı. Bu 3 şüpheli, soyguna dolaylı yoldan katılan diğer şahıslara ise 200 bin euro para dağıttı.
ALTIN VE GÜMÜŞLERİN BİR KISMINI KUYUMCUDA NAKDE ÇEVİRDİLER
Yapılan incelemelerde, çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümü kuyumcularda eritilerek nakit paraya çevrildi, elde edilen para ise aklanmaya çalışıldı. Şüphelilerin bu parayla bir oto galeri firması kurduğu, galeri bünyesinde araçlar satın aldığı tespit edildi. Altınları bozdurdukları paralar ile 4 adet özel koruma kiralayıp, altınları bozdurmalarından elde ettikleri deste deste eurolar ve bir kısım altınları bu araçlara doldurdu. İstanbul'dan yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktaki memleketleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 12 araçlık konvoy halinde hareket ettiler.
AŞİRET ÜYELERI OTELDE AĞIRLANDI
Doğubayazıt'a ulaşan konvoyla birlikte, burada kendi aşiretlerinden birçok şahsı, çaldıkları paralarla otellerde ağırlayıp konaklattılar. Tam bozduramadıkları altınların bir kısmını da Doğubayazıt'ta bulunan "Koç Kuyumculuk" isimli kuyumcuda bozdurmaya devam ettiler.
ARAÇLARA EL KONULDU
Yapılan operasyonda ele geçirilen altın miktarının sadece 9 gram olduğu, hesaplarında ise 677 bin 695 lira ele geçirildiği öğrenildi. Konvoyda kullanılan 12 araca el konuldu. Altınların bozdurulması sonrası satın alınan 4 lüks araca da el konulduğu belirlendi.
HIRSIZLIĞIN FİRARİ MEMURUN ÜSTÜNE KALMASI AMAÇLANDI
Organize soygunu yönlendiren kişi olan Muhammed Seferoğulları'nın soygun sırasında araçta beklediği, kuzeni Muhammed Efe'yle birlikte firari olduğu öğrenildi. Seferoğulları'nın kız arkadaşı Elif Dölçek'in de 'para aklama' suçundan tutuklandığı, adliye dışında araçta bekleyen şüphelilerden Metin Soner'in de tutuklanan isimler arasında yer aldığı bildirildi. Konvoyda kullanılan araçların temin edildiği kiralama şirketi sahibi Burak Çiçek ve paranın aklanmasına aracılık eden Gülsüm Varol'un da tutuklandığı bildirilirken, tüm hırsızlığın firari memur Erdal Timurtaş'ın üzerine kalmasının amaçlandığı saptandı. Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.
ORGANİZATÖRLER ARANIYOR
Soygunu organize eden ve konvoyun başındaki isimler olan Muhammed Seferoğulları, Muhammed Efe, Cahit Polat, Feyyaz Dinç ve Ahmet Dinç'in yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Haber: Semih Kara