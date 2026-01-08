İstanbul'dan Ağrı'ya kadar uzanan aşiret bağlantılı adliye soygunu! 16 çete üyesi bir bir yakalandı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 50 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Milyonluk vurgunun organize şekilde planlandığı, çalınan altın ve gümüşlerin kuyumcularda bozdurulup oto galeri üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Hırsızlıktan sonra bazı şüphelilerin altın para alışverişi güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan adli emanetten çıkarılan altınların market arabasıyla taşındığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Adliye soygunundan yeni görüntüler ortaya çıktı

MALATYA'DAYIM DEDİ

İşte adım adım planlı soygunun şifreleri: Geçtiğimiz 1 Aralık günü adliyenin emanet bürosunda yapılan olağandışı denetimde, emanet büroda kâtip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın işe gelmediği görüldü. Timurtaş'ın uzun bir süredir işe gelmediği ortaya çıkınca, savcılık Timurtaş'a ulaşmaya çalıştı. Adliye personeli tarafından aranan Timurtaş, Malatya'da olduğunu, psikolojik sorunları bulunduğunu beyan etti. Bu durum üzerine savcılık durumdan şüphelendi ve adli emanetin anahtarı ve sorumluluğu Kemal Demir isimli memurda olması nedeniyle kasaların açılması için talimat verildi. Kasaları aç denilen memur Kemal Demir, "Kasalarda hiçbir sıkıntı yok. Ben Taksim'e giderken bile anahtarı yanımda dolaştırıyorum. Savcım kasaları yeni kontrol ettim. Herhangi bir sıkıntı, eksik yok" diyerek engel olmaya çalıştı. Ancak savcılık, Demir'e, "Olsun yine de kontrol edelim, işimiz sağlam olsun" cevabını verdi. Bunun üzerine her iki kasa da açıldı ve içlerinin boş olduğu görüldü.