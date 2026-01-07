Etnospor’un görsel hafızası AKM’de! Bilal Erdoğan 110 kareyi inceledi: "Dünyada başka bir etkinlik yok"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan. (AA)

"Gelenek ve Bellek" ismiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen serginin açılış törenine Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Dünya Etnospor Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile çok sayıda davetli katıldı.

Sergide yer alan fotoğraflar, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali'nin 7 yıllık süresince çekilen ve festival kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmalarına katılan eserler arasından alanında uzman jüri üyeleri tarafından seçildi.

AA fotomuhabiri Ağıt Erdi Ulukaya'nın 7. Etnospor Fotoğraf Yarışması'nda Atlı Sporlar ve Atlı Gösteriler Etnospor Özel Ödülü'nü alan eseri de sergide yer aldı.

Törende konuşan Bilal Erdoğan, serginin "Gelenek ve Bellek" başlığında düzenlendiği hatırlatarak, "Etnospor Kültür Festivalleri 7 defa İstanbul'da kültürseverlerle buluştu. Dünyanın dört bir yanından gelen gelenekleri, kadim kültürleri, oyunları, geleneksel sporları, aynı mekanda bir araya getirdi. Bu yönüyle dünyanın önemli kültürel ve spor etkinliklerinden bir tanesi haline geldi. Dünyanın ve Anadolu'nun bu kadar çeşitli kültürel öğesini dört gün içerisinde bu kadar az eforla görmek sadece İstanbul'da Etnospor Kültür Festivali'nde mümkün olabiliyor. Bugün modern hayatın hızı içerisinde kaybolma riski taşıyan geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı yeniden ihya etmek, onları yalnızca birer nostaljik öğe olarak değil, yaşayan birer değer olarak geleceğe taşımak için adımlar atıyoruz. Etnospor Kültür Festivali'nde köklerimizle bağ kurduğumuz, insanın merkezi alan medeniyet tasavvurunun izlerini sürüyoruz. Bu festivaller kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmamız yaşanan anın ötesine geçen bir tanıklık sunuyor. Bugün bu sergide gördüğümüz her bir kare ortak belleğimize düşürülmüş bir not, geleceğe bırakılmış nitelikli bir arşiv niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Sergide 4 farklı kategoride 53 farklı fotoğrafçının objektifinden eserler olduğuna değinen Erdoğan, "Yarışmalara katılarak geleneklerimizi, oyunlarımızı ve insan hikayelerini büyük bir hassasiyetle tüm fotoğraf sanatçılarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum." dedi.