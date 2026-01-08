Enver Aysever'den CHP'li Özel'e yolsuzluk tepkisi: Hırsızları kurtarmak için siyaset yapılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

İşte Övür'ün 8 Ocak tarihli yazısı:



Gazeteci Enver Aysever'in bu köşede yayınlanan ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne söylediği, "Hırsızın elini sıkmam" sözleri kamuoyunda çok tartışıldı.

CHP'lileri ise şoke etti. Özellikle CHP yönetiminin canını çok acıttı ki yalanlamak için yapmadıkları şey kalmadı. Alelacele devreye soktukları Avukat Yiğit Akalın'ın Murat Ongun'un avukatı çıkması ve yalan söylemesi de başka bir rezillikti. Sonunda bu iş de bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kaldı.Baksanıza dünya altüst olurken, CHP istifalar ve eleştirilerle sürekli kan kaybederken Özel, bu hercümerç arasında cezaevine gidip Aysever'le görüşüyordu. Anlaşılan İmamoğlu'nun baskısına dayanamadı.

Bir süredir CHP Genel Merkezi kulislerinde işte bu ziyaret konuşuluyor. Genel merkez müdavimlerinin söylediğine göre, genel başkan yardımcıları seviyesinde bile hangi odaya girerseniz girin, o görüşmeyle ilgili şu soru soruluyor: "Enver Aysever'in genel başkanımıza ne dediğini duydun mu?

Adam yine geri adım atmamış..." Doğrusu ilk haberi veren olarak genel merkez kulislerini sallayan o sözleri daha çok merak eder oldum. Acaba Aysever, düne kadar davalık olduğu Özel'i karşısında görünce ne demişti? Bu konuda Aysever'in çevresini de genel merkez müdavimi CHP'lileri de bir hayli zorladım. Sonunda adı bende saklı genel merkez müdavimi bir partiliyi ikna ettim ve o sözlere ulaştım.

CHP Genel Başkanı Özel her zamanki rutin İmamoğlu ziyaretlerinden birini bitirdikten sonra biraz da İmamoğlu ekibinden uzak bir yere yerleştirilen Enver Aysever'e gidiyor ve tahminim "geçmiş olsun"la başlayan bir sohbet gerçekleştiriyordu.