CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi başkenti susuz bıraktı! Mezarlıklardaki muslukları bile söktü

Başkent genelinde günlerdir hayatı felç eden su kesintileri, vatandaşı bidonlarla sokağa döktü. 2026 Türkiye'sinde sokak sokak tanker ve çeşme aramaya mahkûm edilen Ankaralılar, bir yandan da soğuk hava ile mücadele ediyor.

Ankara'da su kesintileri ne zaman sona erecek?

MEZARLIKLARDAKİ MUSLUKLARI BİLE ÇIKARDILAR!

Yaklaşık 7 senedir görevde olan ABB Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin olası su kıtlığına karşı yatırımsız geçen yılları, Karşıyaka Mezarlığı'nı da vurdu.