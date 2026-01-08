Yüzde 4 ek ödeme eklenecek (Takvim Foto Arşiv) Yeni ma aşı nasıl hesaplayacağız? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni maaşlarını hesaplamak için aralık ayındaki kök (net) maaşlarına yüzde 12.19 oranında artış ekleyecek. Ayrıca yüzde 4 ek ödeme de eklenecek. Memur emeklileri ise net maaşlarını yüzde 18.60 oranında artıracaklar. Yeni maaşlar e-devlette görünecek mi? Ödeme günü yaklaştığında yeni maaşlar e-devletteki emekli ödeme bilgileri ve emekli aylık bilgileri kısımlarında görünecek. Ancak bunu daha önce öğrenmek de mümkün.

Kök aylığı 26 ile çarparsanız ek ödemeli aylığı görebilirsiniz



e-devletten 26 formülü ile maaş nasıl hesaplanacak?

e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında bir rakam yazılacak. Bu rakam memur emeklilerinin yüzde

18.60, SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 12.19 zamma göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösterecek. Bu rakamı 25 ile çarparsanız yeni kök aylığı 26 ile çarparsanız ek ödemeli aylığı görebilirsiniz.

Ek ödeme rakamından maaş nasıl bulunacak?

Bunun için 5 adımda hesaplama yöntemini kullanabilirsiniz.

1.ADIM: e-Devlete girip emekli bölümünü açın.

2.ADIM: Emekli ödeme bilgilerini açın.

3.ADIM: Ek ödeme rakamına bakın.

4.ADIM: 25 ile çarpın net maaş çıksın.

5.ADIM: 26 ile çarpın yeni aylığı öğrenin.