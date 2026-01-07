Suriye'de kılıç kınından çıktı! SDG devirdiği masanın altında kaldı: Elebaşı İlham Ahmed'in son çırpınışı
Suriye'de Ankara'nın aylardır yaptığı uyarı yerini buldu. Kılıç kınından çıktı kaleme de kelama da yer kalmadı. SDG'nin Şam dönüşü Halep'e saldırması sonucu Suriye ordusu Eşrefiye ve Şeyh Maksud'u ablukaya aldı. Köşeye sıkışan SDG elebaşı İlham Ahmed ise "Şam müzakerelere yaklaşmıyor. Suriye Savunma Bakanlığı bize savaş ilan etti" sözleriyle İsrail'e sığınıp ABD'ye yalvardı. Müzakere masasını deviren SDG'nin Şam'ı tekrar müzakere masasına çağırması mevcut denklemde çok da gerçekçi bulunmuyor. Ankara ve MİT sahayı yakından takip ediyor.
Suriye'de SDG sorunu ya mutabakatla ya da zorla çözülecek.
SDG elebaşları Ferhat Abdi Şahin, Sipan Hamo ve Sozdar Derik'in 10 Mart Mutabakatı görüşmeleri için 4 Ocak'ta Şam'a gitti. SDG heyetinin Şam'dan dönmesinin ardından SDG Halep'e saldırdı. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
Gelişmeye müteakip Şam ve SDG arasındaki entegrasyon masasının ayağı kırıldı.
SURİYE ORDUSU YPG'NİN İNLERİNE GİRİYOR
Suriye ordusu "Meşru hedefimizdir" deyip SDG mevzilerini ablukaya aldı. Takvim.com.tr'nin sahadaki kaynaklarından edindiği bilgilere göre çatışmalar Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde yoğunlaştı. Bölgeye ağır silahlar ve zırhlı araçlar sevk edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Güvenlik koridorları oluşturulup siviller tahliye edildi.
SDG DEVİRDİĞİ MASANIN ALTINDA KALDI
Paris'teki müzakerelerle manevra alanı daralan, Suriye ordusunun tankla tüfekle terör mevzilerini ablukaya almasıyla köşeye sıkışan SDG geri adım attı.
Müzakere masasını deviren SDG, Eşrefiye ve Şeyh Maksut'un ablukaya alınması sonrası Şam'ı yeniden müzakere masasına çağırdı.
SDG elebaşı İlham Ahmed, "Şam müzakerelere yaklaşmıyor. Suriye Savunma Bakanlığı bize savaş ilan" etti diyerek veryansın etti.
ANKARA'NIN UYARISI YERİNİ BULDU: KILIÇ KININDAN ÇIKTI
Böylede Ankara'nın aylardır yaptığı "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" uyarısı sahada karşılık görüşmüş oldu.
Öte yandan Ankara, MİT ve TSK sahadaki gelişmeler anbean takip ediyor. Türkiye'nin "terörsüz bölge" hedefi ve ulusal güvenliğine ters bir durum gelişmesi durumunda Ankara'nın yol haritası da hazır.
Başkan Erdoğan, "Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.
"YA MUTABAKATLA YA DA ZORLA"
MHP lideri Devlet Bahçeli, "SDG/YPG'nin İsrail'in dümen suyuna girmesi, bu siyonist alçaklık tarafından Mazlum Abdi'nin PKK'nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor görüntüsü, çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecektir. Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı, siyasi ve toprak bütünlüğü kategorik olarak tesis edilmeli, bilhassa Arap aşiretleri Şam yönetiminin önşartsız yanında durmalıdır. Suriye'de İsrail planları bozulacaktır" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız" resti çekti.