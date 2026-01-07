Suriye'de kılıç kınından çıktı! SDG devirdiği masanın altında kaldı: Elebaşı İlham Ahmed'in son çırpınışı







ANKARA'NIN UYARISI YERİNİ BULDU: KILIÇ KININDAN ÇIKTI



Böylede Ankara'nın aylardır yaptığı "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" uyarısı sahada karşılık görüşmüş oldu.



Öte yandan Ankara, MİT ve TSK sahadaki gelişmeler anbean takip ediyor. Türkiye'nin "terörsüz bölge" hedefi ve ulusal güvenliğine ters bir durum gelişmesi durumunda Ankara'nın yol haritası da hazır.



Başkan Erdoğan, "Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.



"YA MUTABAKATLA YA DA ZORLA"



MHP lideri Devlet Bahçeli, "SDG/YPG'nin İsrail'in dümen suyuna girmesi, bu siyonist alçaklık tarafından Mazlum Abdi'nin PKK'nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor görüntüsü, çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecektir. Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı, siyasi ve toprak bütünlüğü kategorik olarak tesis edilmeli, bilhassa Arap aşiretleri Şam yönetiminin önşartsız yanında durmalıdır. Suriye'de İsrail planları bozulacaktır" ifadelerini kullandı.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız" resti çekti.

