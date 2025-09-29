Liverpool Sane’yi iyi tanır

Leroy Sane, kariyeri boyunca birçok büyük maça imza attı ancak Liverpool karşısındaki etkileyici performansı, adeta ayrı bir parantez açmayı hak ediyor. Alman yıldız, şimdiye dek Liverpool ağlarını tam 6 kez havalandırarak adeta "Kırmızılar'ın kabusu" oldu. Alman yıldızın bu 6 golü, 4'ü Premier Lig maçlarında olmak üzere, 2'si de dostluk karşılaşmalarında geldi. Rakip kim olursa olsun, Liverpool formasını karşısında gören 29 yaşındaki futbolcunun gözleri parlıyor. Premier Lig döneminde Manchester City formasıyla attığı goller büyük ses getirmişti. Sane "Liverpool'u seviyor" dedirtiyor. Tecrübeli kanat oyuncusu yarın Galatasaray forması ile Liverpool karşısında sahada olacak