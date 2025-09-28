Uğurcan kaleye duvar ördü!

Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın 1 numarası Uğurcan Çakır, Alanyaspor maçında yaptığı 8 kurtarışla takımının 3 puanı kazanmasında başrol oynadı. Ceza sahası içinde 6 kurtarışa imza atan Uğurcan'ın engellediği gol pozisyonu değeri ise 2.58 olarak kayıtlara geçti. Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig'de 7 haftanın 5'inde kalesini gole kapattı. Uğurcan'ı Konyaspor ve Alanyaspor maçlarının ardından rakip teknik direktörler özel olarak kutladı.

Süper Lig'in en elit kalecilerinden biri olan Uğurcan Çakır'ın salı günü Liverpool maçında ortaya koyacağı merak ediliyor. Okan hocanın en büyük kozlarından biri olacak