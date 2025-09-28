Tedesco ya tamam ya devam!

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Antalyaspor'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Sarı-Lacivertliler, son 3 resmi maçında galibiyet sevinci yaşayamazken, ligde üst üste 2 beraberlik ve Avrupa'da Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle zor bir süreçten geçiyor. Bu kritik mücadele, Mourinho'nun ardından göreve gelen teknik adam Tedesco'nun Kanarya'daki geleceği açısından büyük önem taşıyor. İtalyan çalıştırıcı, takımını hem ligde çıkışa geçirmek hem de güven tazelemek için sahaya sürecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.