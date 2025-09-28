PODCAST CANLI YAYIN
Orkun Kökçü yıldız gibi parlıyor

Beşiktaş’ın yıldız orta sahası, CIES’in verilerine göre en değerli orta sahalar arasında 4. sıraya yükseldi

Giriş Tarihi :28 Eylül 2025
Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Orkun Kökçü, CIES'in açıkladığı listede en değerli orta sahalar arasında 4. sıraya yükseldi. CIES Football Observatory, 5 büyük lig dışında oynayan orta saha oyuncularının tahmini transfer değerlerini duyurdu. Beşiktaş'ın 24 yaşındaki yıldızı Orkun Kökçü, 40 milyon Euro değerle listenin 4. sırasında yer aldı. Kökçü, Porto'dan Rodrigo Mora (50.1 milyon Euro), Benfica'dan Georgiy Sudakov (44.8 milyon Euro) ve Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'un (41.9 milyon Euro) ardından geldi. Siyah-Beyazlı formayla 13 maça çıkan Orkun Kökçü, 4 asist yaparken gol sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, Orkun transferi için Benfica'ya 30 milyon Euro ödemişti

