Okan Buruk Galatasaray’da imkansızları başarıyor! 117 maç 98 galibiyet

Galatasaray'ın başında son 3 sezonda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Okan Buruk istatistikleri alt üst etmeyi sürdürüyor. Tecrübeli teknik adam, birçok rekoru elinden bulunduruyor. Galatasaray; Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 117 maçın 98'ini kazandı. Buruk'un bu döneminde galibiyet oranı yüzde 83. Buruk, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte sezon başı 7'de 7 yaparak kendi rekorunu kırdı. Buruk, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 6 maçta 6 galibiyet alarak Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard'ın 2009-2010 sezonunda 6 maçlık serisini geride bırakarak kulüp tarihinde bunu başaran ilk Türk teknik direktör olmuştu. Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de üst üste 15'inci maçını kazandı.