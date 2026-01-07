SDG Eşrefiye ve Şeyh Maksut'ta insani koridora saldırdı! Tutuklu DEAŞ'lıları hapisten saldı... Halep'te neler oluyor?
Suriye'de SDG devirdiği müzakere masasının altında kaldı. Suriye ordusu "Meşru hedefimizdir" deyip tanklarla SDG'nin üzerine yürüdü. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken SDG insani koridorlarına saldırdı. Son çatışmalar SDG'nin DEAŞ maskesini de indirdi. Halep'teki El-Şakif hapishanesinde DEAŞ terör örgütü üyelerinden oluşan tüm tutuklular SDG tarafından salındı.
SDG'lilerin kuluçka merkezi olan Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Abluka altına alınan bölgede iki insani koridor oluşturuldu ve siviller tahliye edildi.
SDG İNSANİ KORİDORA SALDIRDI
Suriye ordusunun tankları SDG'ye yönelik harekat kapsamında Halep'teki sorunlu iki mahalleye girdi. SDG ise Şam'ın gösterdiği sivili hassasiyetine uymayıp insani koridora saldırdı.
Suriye Ordusu, "SDG Eşrefiye ve Şeyh Maksut'tan çıkan sivilleri hedef alıyor. Yakında bölgede istikrarı sağlayacağız" duyurusu yaptı.
SDG HAPİSHANEDEKİ DEAŞ'LILARI SALDI
Bölgede çatışmalar şiddetlenerek sürerken SDG/YPG, Halep'teki El-Şakif hapishanesinde çoğunluğu DEAŞ terör örgütü üyelerinden oluşan tüm tutukluları serbest bıraktı.
Bu durum SDG'nin DEAŞ'ı maske olarak kullandığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Devam eden çatışmalara ilişkin Şam'dan yeni açıklama geldi.
1 AYDA 25'TEN FAZLA ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Medya Müdürlüğü Ofisinden yapılan açıklamada, son bir ay içinde terör örgününün saldırılarında 20'den fazla sivil ve 25'ten fazla askerin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.
"SINIRLI BİR OPERASYON"
Söz konusu saldırıların Halep'te günlük yaşamı ve ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, SDG'nin sivil mahallelere, ana yollara ve güvenlik güçlerine yönelik süregelen saldırılarına karşılık olarak Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacaktır." denildi.
"OPERASYON HALEP HALKININ TALEBİYLE YAPILIYOR"
Operasyonun, yerel bir karar ve Halep halkının talebi doğrultusunda yürütüleceği ifade edilen açıklamada, hedefin; süregelen topçu atışlarını, keskin nişancı ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak, güvenliği yeniden sağlamak, Halep-Azez yolunu açmak ve sivilleri korumak olduğu vurgulandı.
"YALNIZCA SİLAHLI GRUPLAR HEDEF ALINACAK"
Askeri faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun şekilde icra edileceği, sivillerin tahliyesine öncelik verileceği ve yalnızca saldırılardan sorumlu silahlı grupların hedef alınacağı belirtildi.