SDG Eşrefiye ve Şeyh Maksut'ta insani koridora saldırdı! Tutuklu DEAŞ'lıları hapisten saldı... Halep'te neler oluyor?

Devam eden çatışmalara ilişkin Şam'dan yeni açıklama geldi.



1 AYDA 25'TEN FAZLA ASKER HAYATINI KAYBETTİ



Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Medya Müdürlüğü Ofisinden yapılan açıklamada, son bir ay içinde terör örgününün saldırılarında 20'den fazla sivil ve 25'ten fazla askerin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

"SINIRLI BİR OPERASYON"



Söz konusu saldırıların Halep'te günlük yaşamı ve ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, SDG'nin sivil mahallelere, ana yollara ve güvenlik güçlerine yönelik süregelen saldırılarına karşılık olarak Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacaktır." denildi.