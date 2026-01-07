Terör örgütü SDG Halep'e saldırıyor! Şam'dan operasyon açıklaması

ŞAM'DAN AÇIKLAMA

Suriye hükümeti, SDG‘nin Halep‘teki, özellikle Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki duruma ilişkin açıklamasında belirtilenlerin temel yanlışlıklar içerdiğini ve sahadaki gerçekliği yansıtmadığını, ayrıca 1 Nisan 2025 tarihli anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti ve bir uyarı yayımladı:

‘’Suriye hükümeti, SDG’nin Halep’te, özellikle Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki durumla ilgili açıklamasının, önemli yanlış bilgiler içerdiğini, sahadaki gerçekleri yansıtmadığını ve 1 Nisan 2025 anlaşmasına aykırı olduğunu vurguladı.

SDG’nin Halep’te askeri varlıklarının bulunmadığını doğrulaması, açıklamasında belirtildiği gibi, onun şehrin güvenlik ve askeri işlerine tamamen karışmadığını kabul ettiği anlamına gelir. Bu durum, şehrin güvenliğini sağlama ve halkı koruma sorumluluğunun, anayasa ve yürürlükteki yasalara göre tamamen Suriye devleti ve meşru kurumlarına ait olduğunu teyit eder.

Suriye devleti, tüm vatandaşların, özellikle Kürt vatandaşlar da dahil, korunmasının ulusal ve yasal bir sorumluluk olduğunu, bunun hiçbir şekilde pazarlık veya yetki devriyle sınırlanamayacağını vurguluyor. Bu sorumluluk, etnik köken veya aidiyet gözetilmeksizin uygulanmakta olup, güvenlik tedbirlerini belirli bir grubu hedef almak gibi göstermeye yönelik her türlü girişim kesinlikle reddedilmektedir.

Yetkili makamlar, gergin bölgelerden tahliye edilenlerin tamamen siviller olduğunu ve tamamının Kürt vatandaşlar olduğunu, bu kişilerin tırmanan gerilim nedeniyle bölgelerini terk ederek devlet ve resmi kurumların kontrolündeki alanlara sığındıklarını vurgulamaktadır. Bu durum, Kürt vatandaşlarının Suriye devletine ve sağladığı koruma ile güvenliğe duyduğu güvenin açık bir göstergesidir ve kendilerine yönelik herhangi bir tehdit veya hedefleme iddialarını çürütmektedir.

Suriye devleti, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri çevresinde alınan önlemlerin tamamen güvenliği sağlamak, yerleşim bölgelerinde herhangi bir silahlı faaliyeti önlemek ve bu alanların Halep üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasını engellemek amacıyla uygulandığını açıklıyor. Ayrıca, sivillerin korunması, güvenliklerinin sağlanması ve mülkiyetlerine zarar verilmemesi konusunda tam taahhütte bulunulduğu vurgulanıyor.

Suriye devleti, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri içindeki silahlı grupların derhal çıkarılmasını yeniden talep ediyor ve sivillerin hiçbir siyasi veya medya çekişmesinin dışında tutulmasını çağrısıyla vurguluyor. Tahrik edici ve gerginliği artırıcı söylemleri kesinlikle reddeden devlet, Halep’teki durumların değerlendirilmesinde esas alınacak yaklaşımın devletin egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkesi çerçevesinde olması gerektiğini ve tüm vatandaşların güvenliği ile onurunun sağlanmasının öncelik olduğunu belirtiyor.’’