Trump Venezuela'ya resmen el koydu! Beyaz Saray: "Rodriguez ABD'den emir alacak"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından geçici Cumhurbaşkanı olarak atanan Delcy Rodriguez'in hükümetinin ABD'den emir alacağını söyledi.

Leavitt, "Başkan Yardımcısı Rubio ve başkanın tüm ulusal güvenlik ekibinin önderliğindeki Trump yönetimi, Venezuela'daki geçici yetkililerle yakın iletişim halinde. Şu anda Venezuela'daki geçici yetkililer üzerinde azami etkiye sahibiz. Geçici yetkililerle yakın koordinasyon içinde olmaya devam ediyoruz ve onların kararları Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenmeye devam edecek." şeklinde konuştu.