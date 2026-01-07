Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş ağına yönelik yeni dalga operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'in fuhuş amaçlı kullanıldığı iddia ediliyor. Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada kokain ile yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı haplar ile tabakta kullanıma hazır kokain bulunduğu da görüldü.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında önceki gün düzenlenen yeni dalga operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
UYUŞTURUCUNUN MERKEZİ BEBEK OTEL
Gözaltına alınanlar arasında, uyuşturucu partilerinin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, ünlü sanatçılar Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, ünlü şarkıcı Alya Şahinler, Türkiye karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, şarkıcı Alya Şahinler'in de olduğu 26 şüphelinin işlemleri dün devam etti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan 23 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerin, savcılıktaki ifade alma işlemleri devam ediyor.
TABAKTA UYUŞTURUCU BULUNDU
Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada, kokain ile yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi.
Aramada "uyuşturucu servisi" de belgelendi. TAKVİM'in ulaştığı o fotoğrafta tabakta kullanıma hazır kokain bulunduğu da görüldü.
HANGİ ÜNLÜLER POZİTİF ÇIKTI
Öte yandan daha önce kan örnekleri alınan Ezgi Eyüboğlu, Melisa Döngel, Mümine Sena Yıldız, 'Cihanna' lakaplı Cihan Şensözlü'nün test sonuçları pozitif çıktı. İrem Sak'ın ise negatif çıktı.