PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Okan Buruk Alanyaspor galibiyetinin ardından kötü futbolu eleştirdi! Performanstan memnun değil...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetine rağmen performanstan memnun kalmadı. "Galibiyetin sevincini yaşayamadan içeriye girdik" diyen Buruk, son 15-20 dakikadaki oyundan şikâyet etti. Liverpool maçı için ise "Çok daha hazır çıkacağız" ifadelerini kullandı. Galatasaray, maçı 7 şutla tamamlayıp kalesinde 22 şut gördü; topa %54 oranında sahip oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2025
Okan Buruk Alanyaspor galibiyetinin ardından kötü futbolu eleştirdi! Performanstan memnun değil...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, "Maç bittiği anda mutlu değildim. Galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeriye girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... İlk yarıda daha bizim istediğimiz gibi oldu ama son bölümde özellikle son değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi. İki maçı düşünüyoruz. Bugün bizim için en büyük sıkıntı, hem bu maçı düşünmek hem de bir sonraki maçı düşünmekti" ifadelerini kullandı.

HAZIR BİR ŞEKİLDE MAÇA ÇIKACAĞIZ
Başarılı çalıştırıcı, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Liverpool maçı ile ilgili, "Liverpool, çok iyi ve formda bir takım. Kaybetmeden devam ediyorlar ligde. Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bilen bir takım. Karşımızda geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım var. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.


Galatasaray maçı 7 şutla tamamladı, Kalesinde ise 22 şut gördü. Yüzde 54 ile topa sahip oldu.

FUTBOLUN ADALETİ OLSA 6-1 BİTERDİ
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu maç sonrası açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Tarihi bir farkla Galatasaray'ı buradan uğurlayabilirdik. Galatasaraylı yöneticiler de aynı düşüncede. Futbolun adaleti olsa bu maç 5-1, 6-1 biterdi ve tarihi bir fark olurdu" ifadelerini kullandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...
Başkan Erdoğan’dan BM dönüşü kritik temas! İngiltere Başbakanı Starmer’a Filisitin tebriği: Netanyahu hükümetini durdurmalıyız
THY’den tarihi anlaşma! 2033 vizyonu dünyada ilk 5
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı
Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’ye İletişim Başkanı Duran’dan sert tepki: Acziyet ve kötü niyet göstergesidir
Cimbom’dan 7’de 7! Alanyaspor - Galatasaray: 0-1 | MAÇ SONUCU
BM’de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi’den Filistin’i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
Son dakika haberi! Güllü’nün son anları A Haber’de! Akılalmaz olay sonrası feryat ettiler: Eyvah düşmüş koş!
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra İsrail lobisi harekete geçti
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
CHP’li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak
Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ı partiden ihraç etti
Galatasaray’dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak
ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
Fatih Tekke’den sol bek kararı! Trabzonspor’un ilk 11’i netleşti
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama
Başkan Erdoğan’dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı