Okan Buruk Alanyaspor galibiyetinin ardından kötü futbolu eleştirdi! Performanstan memnun değil...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, "Maç bittiği anda mutlu değildim. Galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeriye girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... İlk yarıda daha bizim istediğimiz gibi oldu ama son bölümde özellikle son değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi. İki maçı düşünüyoruz. Bugün bizim için en büyük sıkıntı, hem bu maçı düşünmek hem de bir sonraki maçı düşünmekti" ifadelerini kullandı.



HAZIR BİR ŞEKİLDE MAÇA ÇIKACAĞIZ

Başarılı çalıştırıcı, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Liverpool maçı ile ilgili, "Liverpool, çok iyi ve formda bir takım. Kaybetmeden devam ediyorlar ligde. Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bilen bir takım. Karşımızda geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım var. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



Galatasaray maçı 7 şutla tamamladı, Kalesinde ise 22 şut gördü. Yüzde 54 ile topa sahip oldu.



FUTBOLUN ADALETİ OLSA 6-1 BİTERDİ

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu maç sonrası açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Tarihi bir farkla Galatasaray'ı buradan uğurlayabilirdik. Galatasaraylı yöneticiler de aynı düşüncede. Futbolun adaleti olsa bu maç 5-1, 6-1 biterdi ve tarihi bir fark olurdu" ifadelerini kullandı