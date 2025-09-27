PODCAST CANLI YAYIN
Duran kayıplarda

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı yıldızında çift taraflı stres kırığı olduğu iddia edildi. Bu durumda ilk yarıyı kapatmış olabilir

27 Eylül 2025
Fenerbahçe'nin Benfica ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Kolombiyalı golcü Jhon Duran bir süredir takımdan uzak kalmıştı. Kolombiyalı yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 21 yaşındaki futbolcuda çift taraflı stres kırığı var. Bu yüzden de sahalara dönüş süresi uzayacak. Genç golcünün ilk yarıyı kapattığı ve sezonun ikinci yarısında sahalara döneceği öne sürüldü. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla 6 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Duran'ın sakatlık geçmişine bakıldığında 2023-2024 sezonunda Aston Villa formasıyla toplamda 13 maç kaçırdığı görülüyor. Kanarya, Duran'ın yokluğunda ileri uçta En Nesyri'den yararlanıyor.


Fenerbahçe büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü Jhon Duran'dan kritik dönemde faydalanamıyor

