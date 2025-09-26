SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Türk takımları Avrupa'da dibi görüyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsun bu sezon transfere 305 milyon euro harcadı. Ancak 5 temsilcimizin son 10 Avrupa maçından hiç galibiyet çıkmadı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Eylül 2025
Türk takımları Avrupa’da dibi görüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk futbolu bir kez daha Avrupa kupalarında hüsran yaşıyor. Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un oynadığı son 10 maçtan hiç galibiyet çıkaramadık. Son olarak önceki gece Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilirken, diğer 9 karşılaşmada ise 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldık. Oysa ki temsilcilerimiz bu sezon transferde rekor harcamalar yapmıştı. Galatasaray 148 milyon euro ile ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe transfere 87 milyon euro, Beşiktaş ise 42 milyon euro harcadı. Başakşehir'in kasasından 16 milyon euro, Samsunspor'un ise 12 milyon euro çıktı. Toplam 305 milyon euro harcayan 5 kulübümüz, büyük hüsran yaşadı.

Fenerbahçe-Benfica: 0-0
Lausanne-Beşiktaş: 1-1
Panathinaikos-Samsun: 2-1
Başakşehir-Craiova: 1-2
Benfica-Fenerbahçe: 1-0
Beşiktaş-Lausanne: 0-1
Samsun-Panathinaikos: 0-0
Craiova-Başakşehir: 3-1
Frankfurt-Galatasaray: 5-1
D.Zagreb-Fenerbahçe: 3-1

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
Bilmiyordum yok! Sahte faturaya hapis cezası geliyor... İşte yürürlüğe gireceği tarih
Aşk ve Gözyaşı
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber’e açıkladı
Emekli müjdesi... Emekliye refah payı yolda! Eşit zam formulü... İşte hesaplamalar
Trump’tan Beyaz Saray’da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
ABD’deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
Fenerbahçe yönetimi Zagreb’teki büyük hüsranın ardından harekete geçti! Başkan Saran Değişim için talimatı verdi
Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan’ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım: Küresel vicdanın güçlü sesi
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
6 yıl sonra Beyaz Saray’da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada
ABD Başkanı Trump’tan övgü dolu sözler: Suriye’de zafer Başkan Erdoğan’ın
Buruk futbolcularını Alanya’ya kendisini Avrupa sınavına hazırlıyor! İngiliz devini adeta ezberliyor...
ABD’deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanın
Beyaz Saray’da beden dili diplomasiye yansıdı: Başkan Erdoğan dengeli Trump ihtiyatlı
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: Yarışmacı kendisine inanmayanlara inat 300 bin TL’lik soruya kadar geldi!
CHP’de fırtına kopacak! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na kesik hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını üçüncü yolcular Kurultayı bekliyor
Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı
Gürsel Tekin Takvim.com.tr’ye konuştu: Görevimi bırakmam sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?