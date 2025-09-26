Türk takımları Avrupa’da dibi görüyor

Türk futbolu bir kez daha Avrupa kupalarında hüsran yaşıyor. Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un oynadığı son 10 maçtan hiç galibiyet çıkaramadık. Son olarak önceki gece Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilirken, diğer 9 karşılaşmada ise 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldık. Oysa ki temsilcilerimiz bu sezon transferde rekor harcamalar yapmıştı. Galatasaray 148 milyon euro ile ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe transfere 87 milyon euro, Beşiktaş ise 42 milyon euro harcadı. Başakşehir'in kasasından 16 milyon euro, Samsunspor'un ise 12 milyon euro çıktı. Toplam 305 milyon euro harcayan 5 kulübümüz, büyük hüsran yaşadı.



Fenerbahçe-Benfica: 0-0

Lausanne-Beşiktaş: 1-1

Panathinaikos-Samsun: 2-1

Başakşehir-Craiova: 1-2

Benfica-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Lausanne: 0-1

Samsun-Panathinaikos: 0-0

Craiova-Başakşehir: 3-1

Frankfurt-Galatasaray: 5-1

D.Zagreb-Fenerbahçe: 3-1