Lille Brann engelini 2-1’lik skorla geçti

Giriş Tarihi :26 Eylül 2025
UEFA Avrupa Ligi'nde Lille konuk ettiği Brann'ı 2-1'lik skorla devirdi. İlk devrede Fransız ekibi daha üstün bir futbol sergilese de gol atmayı başaramadı. 54'te Igamane Lille'yi 1-0 öne geçirdi. 60'da Magnusson eşitliği sağladı. 80'de Giroud'un golüyle 2-1 öne geçen Lille böylece sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Alınan diğer sonuçlar şöyle: Go Ahead- FCSB: 0-1, Aston Villa-Bologna: 1-0, Utrecht-Lyon: 0-1, Ferencvaros- Viktoria Pizen: 1-1, Rangers- Genk: 0-1, Salzburg-Porto: 0-1, Stuttgart-Celta Vigo: 2-1, Young Boys-Panathinaikos: 1-4

