Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı Antalya'da devam ediyor. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Kanarya, Trabzonspor ve Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadan yola devam etmek ve iddiasını sürdürmek amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi ve sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Antalyaspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
- Fenerbahçe, Süper Lig'de 53 puanla 2. sırada yer alırken, 23 puanla 14. sıradaki Antalyaspor'a deplasmanda konuk oluyor.
- Sarı-lacivertli takımda Milan Skriniar, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Ederson sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.
- Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında son 7 lig maçını kazanarak üstünlük kurdu ve son 12 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
- Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Nelson Semedo ve Ederson sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
- Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçın tamamında mağlup oldu.
İLK 11'LER
ANTALYASPOR:Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Soner, Ceesay, Doğukan, Ballet, Storm, Van de Streek
FENERBAHÇE: Ederson, Levent, Yiğit, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Cherif
Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlikle 53 puan toplayan sarı-lacivertliler, haftaya 2. sırada giriyor. Antalyaspor ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 14. basamakta bulunuyor. Son lig maçında puan kaybeden ve hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, bu zorlu deplasmanda çıkış arıyor.
LİGDE 60. KEZ RANDEVU
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 59 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 40 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, kırmızı-beyazlı ekip 8 mücadelede üstünlük kurdu. İki takım arasında oynanan 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Rekabette Fenerbahçe'nin skor üstünlüğü de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler rakip fileleri 109 kez havalandırırken, Antalyaspor bu gollere 47 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi de Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazanmıştı.
FENERBAHÇE SON DÖNEMDE ÜSTÜNLÜK KURDU
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor karşısında son dönemde dikkat çeken bir seri yakaladı. Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 7 lig maçının tamamını galibiyetle noktaladı. Bu istatistik, iki takım arasındaki son dönem rekabetinde sarı-lacivertlilerin üstünlüğünü açık şekilde ortaya koyuyor.
Fenerbahçe ayrıca Antalyaspor ile oynadığı son 12 lig maçında da mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine karşı istikrarlı bir tablo ortaya koydu. Bu karşılaşmalarda 24 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gol gördü.
Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki son lig galibiyeti ise 4 Ekim 2019'da İstanbul'da oynanan maçta alınan 1-0'lık sonuç olmuştu. O tarihten sonra sarı-lacivertli ekip, rakibine karşı önemli bir psikolojik üstünlük elde etti.
DEPLASMANDA ETKİLİ BİR GRAFİK VAR
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de dış sahada etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla dış sahada da şampiyonluk yarışına güçlü şekilde tutunmayı başardı.
Kanarya, deplasman maçlarında rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. Fenerbahçe, dış sahadaki son maçlarından birinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmişti. Ayrıca sarı-lacivertli ekip, son 8 deplasman maçının 7'sinden galibiyetle ayrılarak dış sahada dikkat çeken bir istikrar yakaladı.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde bazı önemli eksikler bulunuyor. Tedavileri devam eden Milan Skriniar, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Ederson'un maç kadrosunda yer almayacağı belirtildi.
Öte yandan Kasımpaşa maçının ardından sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilen ve Nottingham Forest karşılaşmasında forma giyemeyen Jayden Oosterwolde'nin ise kadroya alınmasının beklendiği ifade edildi. Teknik heyetin, eksiklere rağmen sahaya dengeli bir kadro çıkarması bekleniyor.
6 OYUNCU KART SINIRINDA
Sarı-lacivertli ekipte yarın oynanacak mücadele öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Nelson Semedo ve Ederson, kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Bu nedenle Fenerbahçe cephesinde yalnızca maç sonucu değil, kart sınırındaki oyuncuların durumu da dikkatle takip edilecek. Yoğun fikstür içinde olası cezalar, teknik heyetin planlamasını doğrudan etkileyebilecek başlıklar arasında yer alıyor.
SAMİ UĞURLU, FENERBAHÇE'YE KARŞI 6. SINAVINDA
Ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen teknik direktör Sami Uğurlu, kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, iç sahada oynadığı 3 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, deplasmanda ise 3 maçta yalnızca 1 puan alabildi.
47 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 5 kez rakip oldu. Daha önce Kasımpaşa ve Alanyaspor'un başında sarı-lacivertli ekibe karşı sahaya çıkan Sami Uğurlu, bu maçların tamamında mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte Uğurlu, 3 farklı takımla Fenerbahçe'ye rakip olmuş olacak.
MAÇIN HAKEMİ ALPER AKARSU
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede hakem Alper Akarsu görev yapıyor. Karşılaşmada Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bahtiyar Birinci üstleniyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova.