ABD-İsrail-İran savaşında ikinci gün! Hamaney'in yerine geçiçi olarak Ayetullah Ali Rıza Arifi | Tahran'da ve Tel Aviv'de patlama sesleri
Ortadoğu yeni bir savaşın eşiğinden geçiyor. İsrail ve ABD'nin İran'ı vurmasıyla kaosun fitili ateşlendi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney saldırılarda öldü. 40 günlük yas ilan eden İran, Ortadoğu'daki ABD üsleri ve İsrail'e dönük misilleme saldırıları başlattı. Doha, Amman, Manama, Kuveyt ve Erbil hedef alındı. Tel Aviv'e füzeler atıldı. İran'ın misillemelerine karşılık ABD ve İsrail Tahran'ı ağır bombardımana tuttu. "Hamaney'in ölümüyle diplomasi kapısı açıldı" diyen ABD Başkanı Trump ise İran'ı tehdit etti. Öte yandan Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Ali Rıza Arifi seçildi.
İsrail ve ABD İran'a resmen savaş açtı. Ortak saldırılarda İran'ın 5 ayrı kenti hedef alındı.
İran ise İsrail kentlerinin yanı sıra bölge ülkelerindeki ABD üslerine misilleme atışlarına başladı. Katar, BAE, Bahreyn, Umman, Irak ve çevredeki ABD üsleri hedef alındı.
İran'ın dini lideri Hamaney, ABD-İsrail saldırılarında öldü. Ülkede 40 günlük yas ilan edildi ve intikanı temsil eden siyah bayrak göndere çekildi.
İran makamları ABD ve İsrail'i "kırmızı çizgiyi aştınız" diyerek tehdit ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran'a karşı tehdit geldi. Trump, "Daha sert vururuz" dedi.İsrail İran'ı yine havadan vurdu!
Takvim.com.tr Ortadoğu'daki ateş hattında detayları dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
HAMANEY'İN YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU
Ayetullah Ali Rıza Arifi, İran Liderlik Konseyi'nin üyeliğine seçildi.
Arifi, yeni Dini Lider belirlenene kadar ülkeyi İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gholamhossein Mohsen Ejei ile birlikte yönetecek.
SAVAŞ KIBRIS'TA!
Al Arabiya'nın bildirdiğine göre İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu.
TRUMP: HAMANEY SONRASI İÇİN İYİ ADAYLAR VAR
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarının etkili olduğunu ve bunun, diplomatik çözümü kolaylaştırdığını savundu.
Trump, CBS News'e telefonla verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"AĞIR DARBE ALIYORLAR"
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyonun ardından diplomatik çözüm ihtimalinin sorulması üzerine Trump, "Şu an, bir gün öncesine göre çok daha kolay olduğu aşikar. Çünkü ağır bir darbe alıyorlar."ifadelerini kullandı.
Trump, saldırıların sonuçlarına güvendiğini belirterek, İran'a yönelik saldırıları, "Bu ülke için harika bir gün, dünya için harika bir gün." sözleriyle nitelendirdi.
"HAMANEY'DEN SONRASI İÇİN İYİ ADAYLAR VAR"
Ayrıca İran'da Hamaney'in ölümünün ardından yönetimi devralabilecek "iyi adaylar" bulunduğunu iddia eden Trump, konuya dair ayrıntı vermedi.
"İRAN BEKLENTİMİZDEN DAHA AZ SALDIRDI"
Trump, İran'ın şu ana kadarki saldırılarının öngördüklerinden daha sınırlı olduğunu değerlendirerek "İki katı olacağını düşünmüştük. Şu ana kadar beklediğimizden daha az." dedi.
İran konusunda Kongre ile çalışıp çalışmayacağı sorusuna Trump, her zaman çalışmak istediğini söyledi.
Trump, ABD'nin İran'daki askeri operasyonlarını "savaş" olarak görüp görmediğine ilişkin soruya ise önceliğinin, ABD'ye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.
İRAN DEVLET TELEVİZYONU VURULDU
İsrail güçleri, Tahran'a düzenlediği saldırılarda İran Devlet Televizyonu'nu bombaladı.
İSRAİL TAHRAN'I HAVADAN VURDU
İsrail ordusu "Tahran'ın kalbine geniş çaplı hava saldırıları başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.
Bu açıklamaya müteakip İsrail, İran'ı havadan vurdu. Başkent Tahran'da iki patlama meydana geldi.
HAMANEY SONRASI GEÇİŞ SÜRECİ NASIL OLACAK?
İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlattı.
İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.
Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir." ifadelerini kullandı.
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından çok sayıda İranlı Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplandı.
ABD ve İsrail karşıtı gösterilerin devam ettiği Tahran'da, göstericiler sık sık Tel Aviv ve Washington yönetimi karşıtı sloganlar attı.
Öte yandan ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyulduğunu bildirildi.
DEVRİM MUHAFIZLARINA VAHİDİ ATANDI
ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybetmesinin ardından, Komutanlığa Ahmet Vahidi'nin atandığı duyuruldu.
MUSAVİ ÖLDÜRÜLDÜ
ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırıları devam ediyor. Tahran yönetimi de saldırılara karşılık veriyor.İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de öldürüldüğü açıklandı.
TRUMP'TAN İRAN'A YENİ TEHDİT
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bizi çok sert vuracaklarmış, yapmamaları daha iyi olur
İSRAİL ORDUSUNDAN İSRAİLLİLERE: SIĞINAKLARDAN ÇIKMAYIN
İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek amacıyla çalıştığı bildirildi.
İç Cephe Komutanlığı tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.
İsrail basını, ülkenin orta kesiminde sirenlerin devreye girdiğini yazdı.
İRAN'DAN YENİ SALDIRI DALGASI: DUBAİ HAVALİMANI VURULDU
İran Devrim Muhafızları, Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı başlatttı.
Bölgedeki 27 Amerikan üssü hedef alındı. Tel Nof üssündeki İsrail pozisyonlarına, Hakria'daki İsrail işgal ordusunun genel karargahına ve Tel Aviv'deki büyük savunma sanayi kompleksine karşı saldırılar gerçekleşti.
Manama, Doha ve Dubai'de yeni patlamalar oldu. İran güçleri, Dubai Uluslararası Havalimanı'nı vurdu.
Ürdün'ün çeşitli bölgelerinde uyarı sirenleri ateşlendi. Tel Aviv'de sirenler çaldı.
İRAN DARBEYİ İÇERİDEN YEDİ: HAMANEY'İN CENAZE GÖRÜNTÜLERİ İSRAİL'İN ELİNDE Mİ?
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in saldırılarında öldü. Hamaney'in öldüğüne dair görüntülerin ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun elinde olduğu iddia edildi.
Saldırının Hamaney ve üst düzey yetkililerin toplantı yapmasından hemen önce gerçekleşmesi İran'ın içeriden ihanete uğradığını gösterdi.
Hamaney'in yerinin ABD ve İsrail'e bildirildiği değerlendirilirken; Trump, seçilecek yeni lider için “Çok iyi fikirlerimiz var” dedi.
DEVRİM MUHAFIZLARI GENEL KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
IRNA ajansı: İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Pakpur'un öldüğü bildirildi.
Tümgeneral Ahmed Vahidi, İran Devrim Muhafızları'nın yeni komutanı olarak atandı.
"HAMANEY" MİSİLLEMESİ: ERBİL'DE PATLAMA
İran Devrim Muhafızları, Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını duyurdu.
Buna müteakip IKBY'nin Erbil kentindeki ABD üssü hedef alındı.
İRAN'DAN İNTİKAM YEMİNİ
İran Devrim Muhafızları, "Tarihimizdeki en büyük taarruzu birkaç dakika içinde başlatacağız" açıklamasını yaptı.
Hizbullah, Hamaney'in ölümünün ardından, İsrail ve ABD'ye karşı savaşa katılacağını açıkladı.
DEVRİM MUHAFIZLARI: “BÜYÜK LİDERİN KATİLLERİ CEZASIZ KALMAYACAK”
İran Devrim Muhafızları, Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hamaney’in hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı paylaşılırken sorumlulara yönelik sert ifadeler kullanıldı.
Devrim Muhafızları açıklamasında, "Ramazan ayında saygın bir şekilde şehit olan Ayetullah Hameney'in şehitliği için taziyelerimizi sunuyoruz. Bu şehitlik, ulusumuzu daha da kararlı kılacak. Büyük liderin katilleri cezasız kalmayacak ve ciddi bir ceza ile karşılaşacak." ifadeleri yer aldı.
HAMENEY ÖLDÜRÜLDÜ
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından gündeme getirilen “İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü” yönündeki iddia, İran devlet medyası tarafından da doğrulandı. Hamaney'in ofisinde öldürüldüğü açıklanırken İran'da da 40 günlük yas ilan edildi.
İRAN CIA MERKEZİNİ VURDU
İran, CIA’nın Dubai’deki merkezini vurdu.
İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI
İsrail'den yapılan açıklamaya göre İran'a ek bir saldırı dalgası başlatıldığı bildirildi.
HAMANEY’İN KIZI VE TORUNU ÖLDÜRÜLDÜ
İran medyasında yer alan habere göre İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kızı, gelini, damadı ve torununun İsrail-ABD saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.
TRUMP: HAMANEY ÖLDÜ
ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in durumuna ilişkin, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadesini kullandı.
Hamaney'in "ABD istihbaratından" ve "gelişmiş takip sistemlerinden" kaçamadığını kaydeden Trump, "İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışarak, kendisi veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu." değerlendirmesini yaptı.
İran halkına da seslenen ABD Başkanı, "Bu, İran halkının ülkesini geri alması için tek ve en büyük şanstır." yorumunda bulundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ve diğer güvenlik güçlerinin çoğunun "artık savaşmak istemediğini" savunan Trump, "Şimdi dokunulmazlık elde edebilirler, ama sonra onları sadece ölüm bekliyor." mesajını paylaştı.
Trump ayrıca, ABD ile İsrail'in saldırılarının bir süre daha sürebileceğini kaydederek, saldırıların "gerekli olduğu sürece" devam edeceğini belirtti.
"HAMANEY VE CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN GÜVENDE"
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için "Güvende ve sağ salim." ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD merkezli ABC News kanalına verdiği röportajda, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın durumuna ilişkin soruyu yanıtladı.
Sistemlerinin çalıştığına dair güvence verebileceğini vurgulayan Bekayi, "Her şey plana uygun şekilde yürütülüyor." dedi.
Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın saldırılarda hedef alındığına dair iddiaları reddederek, "Güvende ve sağ salimler." ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in saldırılarda öldüğüne dair çok sayıda işaret olduğunu iddia etmişti.
TRUMP: BİRÇOK İRANLI LİDER ÖLDÜRÜLDÜ
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada operasyonun planlandığı şekilde sürdüğünü ve İran’ın ciddi ölçüde zayıflatıldığını öne sürdü.
ABC News’in haberine göre Trump, saldırının “çok iyi gittiğini” savunarak İran’ı felç ettiklerini iddia etti. Operasyonun ABD’nin istediği süre boyunca devam edeceğini belirten Trump, saldırılar kapsamında birçok İranlı liderin öldürüldüğünü ileri sürdü.
Trump ayrıca İran’da oluşabilecek yeni liderlik ve muhtemel yeni lider konusunda Washington’un “çok iyi bir fikre sahip olduğunu” ifade etti.
İSRAİL’İN HAMANEY’İN CANSIZ BEDENİNE AİT FOTOĞRAFA ULAŞTIĞI İDDİASI
CNN’in iki kaynağa dayandırdığı habere göre, İsrail’in Ali Hamaney’in cansız bedenine ait fotoğrafı ele geçirdiği ve resmi açıklama için hazırlık yapıldığı öne sürüldü.
HAMANEY'İN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
İsrail’in ABD Büyükelçisi’nin, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğünü Washington yönetimine bildirdiği öne sürüldü.
Öte yandan, İsrail’den üst düzey bir yetkiliye dayandırılan ve Hamaney’in hayatını kaybettiği ile cansız bedeninin bulunduğu yönündeki iddialar bazı sosyal medya hesaplarında Reuters’a atfedilerek dolaşıma sokuldu.
Ancak Reuters Arabia tarafından yapılan açıklamada, Reuters’ın İran Yüksek Lideri Ali Hamaney’in öldüğüne ilişkin herhangi bir haber yayımlamadığı belirtilerek söz konusu iddiaların asılsız olduğu bildirildi.
HAMANEY’İN HAYATTA OLMADIĞINA DAİR İŞARETLER VAR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in hayatta olmadığına dair işaretler bulunduğunu iddia etti.
Netanyahu, düzenlenen saldırılarda İran yönetiminde görev yapan bazı üst düzey isimlerin de öldürüldüğünü öne sürerek, İran’daki askeri ve nükleer yapıların hedef alındığını savundu.
İsrail Başbakanı açıklamasında, "Hamaney’in artık hayatta olmadığına dair birçok işaret var. Hamaney’in binasını imha ettik, Devrim Muhafızları komutanlarını ve üst düzey nükleer yetkililerini öldürdük. İran halkı sokaklara akın edip bu işi bitirmeli.” ifadelerini kullandı.
Netanyahu’nun söz konusu iddialarına ilişkin İran makamlarından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR
İran’ın Tebriz kentinde art arda patlamalar meydana geldi.
"HAMANEY'İN GELİNİ VE DAMADI ÖLDÜ" İDDİASI
İran medyası, Hamaney'in gelini ve damadının hayatını kaybettiğini iddia etti.
"İRAN'IN ANLAŞMAK İÇİN GERÇEK İSTEĞİ YOK"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. ABD Başkanı, "İran anlaşmaya çok yaklaştı sonra geri adım attı. Şu an anlaşmak için gerçek bir isteği yok."ifadelerini kullandı.
CENTCOM SALDIRI ANLARINI PAYLAŞTI
İsrail ve ABD İran'a ortak saldırılar düzenlerken CENTCOM ilk saldırı anlarını paylaştı.
"HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI" İDDİASI
İran basını, gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişinin durdurulmasıyla boğazın “fiilen” kapatıldığını iddia etti.
12 İHA DÜŞÜRÜLDÜ
İran'daki ABD-İsrail saldırılarında 12 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
İran devlet televizyonu, İran Ordusu Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Ülke genelindeki Hatemül Enbiya Hava Savunma Komutanlığına bağlı sistemler tarafından 12 düşman İHA’sı imha edildi."ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARA 200 SAVAŞ UÇAĞININ KATILDIĞINI AÇIKLADI
İsrail ordusu, İran'a yönelik sabah saatlerinde başlayan saldırılara yaklaşık 200 savaş uçağının katıldığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, söz konusu hava saldırılarının İsrail tarihinin en büyük askeri uçuşu olduğu belirtildi.
İsrail ordusunun yaklaşık 200 uçakla gerçekleştirdiği saldırıda İran'ın batı ve orta kesimlerinde füze ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, geniş çaplı saldırıların istihbarata dayalı bir şekilde, yüzlerce uçağın senkronizasyonuyla gerçekleştirildiği iddia edildi.
Açıklamada İsrail savaş uçaklarının, İran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemleri ve füze rampalarının bulunduğu 500 hedefi vurmak için yüzlerce mühimmat harcadığı aktarıldı.
Hava savunma sistemlerinin hedef alınmasının, İran hava sahasında İsrail ordusunun üstünlüğünün genişlemesini sağladığı, İran'ın saldırı kabiliyetini ve ülkenin batısındaki fırlatma rampalarını ciddi şekilde zayıflattığı belirtilen açıklamada, saldırılardan birinin İran'ın batısındaki Tebriz'de bir tesisi hedef aldığı, bu tesisin İran'ın karadan karaya füze birimi tarafından kullanıldığı iddia edildi.
İsrail ordusu, İran'ın merkezinde bulunan füze rampalarını ve hava savunma sistemlerini hedef alan saldırılar düzenlediğini duyurdu.
İRAN KIZILAYI AÇIKLADI
İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, Halidi, ülke genelinde ABD-İsrail saldırılarında kaydedilen can kaybı ve yaralananlara ilişkin bilgi verdi.
Halidi,"Ülkedeki 24 eyalete düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı."dedi.
İranlı yetkili, 220'den fazla Kızılay operasyon ekibinin olay yerinde ve alarm durumunda olduğunu ifade etti.
KUVEYT HAVALİMANI VURULDU
Kuveyt'teki Uluslararası Havalimanı, İran kamikaze İHA'ları tarafından vuruldu.
TRUMP VE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü.
Trump, gece boyunca Mar-a-Lago'da ulusal güvenlik ekibi kurmaylarıyla birlikte durumu takip etti.
ABD Başkanı, Başbakan Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump ve ulusal güvenlik ekibi, gün boyunca durumu yakından takip etmeye devam edecek
İRAN HAVA SAHASININ KAPATILMA SÜRESİNİ UZATTI
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, ülke hava sahasının iç ve uluslararası uçuşlara ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna konuşan İhvan, saat 16.00'ya kadar kapatılan hava sahasının uzatıldığına ilişkin açıklama yaptı.
İhvan, sabah saldırılar başladığında, hava sahasının 6 saat kapatıldığını, saat 16.00 itibarıyla bu sürenin bir sonraki duyuruya kadar uzatıldığını kaydetti.
İSRAİL: İRAN'A GENİŞ ÇAPLI SALDIRIYI TAMAMLADIK
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın stratejik hava savunma sistemlerine yönelik geniş kapsamlı hava saldırılarının tamamlandığını açıkladı.
İSRAİL ORDUSU İRAN’DAN 11’İNCİ DALGA FÜZE SALDIRISININ BAŞLADIĞINI DUYURDU
İsrail ordusu, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak yaptığı 11'inci dalga füze saldırısını başladığını açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.
Hava savunma sistemlerinin 11'inci dalga saldırı kapsamında ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halkın cep telefonlarına talimatlar gönderildiği ve bu talimatlara uyulması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından ülke genelinde alarmların devreye girdiği belirtildi.
"BUGÜN ATTIĞIMIZ FÜZELER STOKLARIMIZIN EN DİBİNDEKİLERDİ"
Devrim Muhafızları Generali ABD'yi açıkça tehdit etti ve "Trump bilmelidir ki bugün attığımız füzeler stoklarımızın en dibindekilerdi. Yakında daha önce hiç görmediğiniz silahları çıkaracağız."şeklinde konuştu.
ERAKÇİ: SALDIRGANLARA GEREKLİ DERS VERİLECEK
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ABD ve İsrail'in saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. İran'ın savaşa hazır olduğunu işaret eden Erakçi şöyle konuştu:
"Netanyahu ve Trump'ın İran'a açtığı savaş hiçbir şekilde kışkırtılmamış, tamamen yasa dışı ve gayrimeşrudur. Trump, 'Önce Amerika' ilkesini 'Önce İsrail'e dönüştürdü; bu da her zaman 'En Son Amerika' anlamına gelir. Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz bu güne hazırdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir."
İRAN'DAKİ İLKOKULDA CAN KAYBI ARTIYOR
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 51'e yükseldiği belirtildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nı hedef alan ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 51 kız öğrenci yaşamını yitirdi.
Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.
TÜRKİYE DEVREDE
Dışişleri Kaynakları: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgemizde bugün yaşanan gelişmeler ele alınmış ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.
İSRAİL'İN VURDUĞU OKULDAN İLK GÖRÜNTÜLER
İsrail İran'da bir ilkokulu vurdu. Bölgeden ilk görüntüler geldi.
ABD-İsrail'in, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 40'a yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"na ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 40 kız öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda kız öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.
Radmehr, Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokulun hedef alındığını ve saldırıda son olarak 24 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
24 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD-İsrail'in, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 24'e yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"na ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 24 kız öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda kız öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.
İran resmi haber ajansı IRNA, Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokulun hedef alındığını ve saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
İRAN'DAN BİR DALGA MİSİLLEME DAHA
İsrail ordusu, sabah saatlerinde saldırılar başlattıkları İran'dan yeni "misilleme dalgası" başlatıldığını duyurdu
Ordudan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e füze fırlatıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin pek çok bölgesinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri imha etmek üzere harekete geçtiğini belirten açıklamada, halktan İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyması istendi.
İsrail’de İç Cephe Komutanlığının cep telefonlarına gönderdiği sesli uyarı mesajında halktan sığınaklara girmesi istendi.
"TAHRAN'I TERK EDİN"
İran Ulusal Güvenlik Konseyi İran vatandaşlarına saldırılardan korunmak için Tahran'ı ve bazı şehirleri terk etme uyarısında bulundu.
İSRAİL FÜZESİ İLKOKULU VURDU
İran'ın devlet haber ajansı IRNA, İsrail'in İran'ın güneyindeki Hormozgan eyaletinde bulunan Minab şehrindeki bir kız ilkokuluna saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, beş öğrencinin öldürüldüğü belirtildi.
HAMANEY VE PEZEŞKİYAN İDDİASI
İsrailli yetkililer, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer askeri liderlere saldırı düzenlendiğini iddia ediyor.
İRAN ABD ÜSLERİNİ VURUYOR
İran ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık ABD üslerini vuruyor.
Fars haber ajansına göre İran'ın hedef aldığı ülkeler ve ABD üsleri şu şekilde:
Katar'daki El-Udeid Hava Üssü
Kuveyt'teki El-Salem Hava Üssü
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al-Dhafra Hava Üssü
Bahreyn'deki beşinci ABD üssü
BAHREYN'DE ABD ÜSSÜ ALARMI
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, siren sisteminin aktive edildiğini açıkladı.
ABD'nin Bayreyn'de askeri üssü bulunuyor.
ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği, Bahreyn üzerinde füze/İHA tehditlerine ilişkin medya haberlerine dair gerekçe vatandaşlarını evlerinde kalmaya çağırdı.
PEZEŞKİYAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
İran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İRAN'DAN CELİLE'YE İSABET
İran'ın İsrail'e misilleme için gönderdiği bir füze Celile kentine düştü. İran Devrim Muhafızları İsrail'e yönelik hava ve denizaltı saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.
NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA
Netanyahu sığınaktaki toplantıdan sonra ulusa sesleniş konuşması yaptı ve "İsrail ve ABD, İran'daki terör rejiminin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için bir operasyon başlattı ABD ve İsrail operasyonu, İran halkının "kaderini kendi ellerine alması" için koşulları meydana getirecek. İran'ın nükleer silahla donanmasına izin verilmemeli" dedi.
NETANYAHU'DAN SIĞINAKTA TOPLANTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran'a başlattıkları saldırılar sonrası güvenlik kurmaylarıyla sığınakta durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.
Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle bir sığınakta toplantı yaptığı belirtildi.
Söz konusu toplantıda ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırıların ele alındığı bildirildi.
İSRAİL'DEN GENELKURBAY BAŞKANI İDDİASI
İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de hedef alındığını öne sürdü.
Kanal 12 televizyonu, bir güvenlik kaynağına dayandırarak, İran'a saldırıların birkaç gün süreceğini aktardı.
İran’a yönelik saldırıların, "rejime ait hedefler ve askeri noktalara" yoğunlaştığı öne sürülen ve tüm üst düzey İran liderlerinin de hedefte olduğu belirtilen haberde, İran Genelkurmay Başkanı Musevi'nin de hedef alındığı iddia edildi.
İSRAİL'DE ALARM: HASTANELER YERALTINA TAŞINIYOR
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken İsrail Sağlık Bakanlığı İsrail'deki tüm hastanelerin en yüksek alarm seviyesinde çalışması ve korunaklı, yer altı tesislerine taşınması talimatı verdiğini açıkladı.
İRAN DA DUYURDU: HAMANEY'İN KONUTUNA SALDIRI
İran haber ajansları, İsrail-ABD saldırılarının İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutu ve ayrıca cumhurbaşkanlığı sarayını hedef aldığını belirtti.
TEL AVİV'DEN DUMANLAR YÜKSELİYOR
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'den de dumanlar yükselmeye başladı.
TRUMP: BÜYÜK BİR OPERASYON BAŞLATTIK
İran'a saldırının ardından Trump açıklama yaptı. Trump, "İran'a büyük bir operasyon başlattık" dedi. İran'ı açıkça tehdit eden Trump İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis mensuplarına silah bırakarak tam dokunulmazlık elde etme çağrısında bulunarak "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız." diye konuştu.
ABD RESMEN DUYURDU
ABD'li bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, İran'a karşı hava ve deniz yoluyla saldırılar düzenlendiğini söyledi. CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili ise saldırıların sadece askeri hedeflerle sınırlı olduğunu söyledi.
"MİSİLLEME YAPACAĞIZ"
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.
5 AYRI ŞEHİR VURULDU
İsrail-ABD ortak saldırılarında İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmahan'ı hedef aldı.
İSRAİL'DEN CUMHURBAŞKANLIĞI VE HAMANEY İDDİASI
İsrail basını "doğruluğu teyit edilmemiş habere göre hedeflerden biri İran cumhurbaşkanlığı tesisi" olduğunu iddia etti. Açıklamada ayrıca, saldırıların İran'ın İsrail'e saldırabileceği noktaların ve Hamaney'in bulunduğu bölgenin hedef aldığı belirtildi. İran ise Hamaney'in güvenli bölgeye götürüldüğünü belirtti.
ABD İLE ORTAK SALDIRI
İsrail'in Channel 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli bir güvenlik kaynağı, İran'da devam eden saldırının ABD-İsrail ortak operasyonu olduğunu söyledi.
TAHRAN'DA PATLAMALAR DEVAM EDİYOR
İsrail İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılara devam ederken bölgeden ise dumanlar yükseliyor.
İSRAİL'DE MİSİLLEME ALARMI
İsrail'de İran'ın olası misillemesine karşı alarm durumuna geçildi. İsrail ordusu, ülke genelinde okulların kapatıldığını, halka evden çalışmalarının söylendiğini, kamuya açık toplanmaların yasaklandığını duyurdu.
İSRAİL İRAN'A SALDIRDI
İsrail Savunma Bakanı İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattıklarını duyurdu. Reuters'ın bildirdiğine göre İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tel Aviv'in İran'a karşı "önleyici bir saldırı başlattığını" bildirdi.
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Tam olarak hangi noktanın vurulduğu bilinmezken bölgeden dumanlar yükseldiği bildirildi.