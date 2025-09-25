Sarı-Lacivertliler 8 yıl aranın ardından kupayı kaldırdı

Fenerbahçe Beko 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ederek kupayı 8. kez müzesine götürdü. İlk çeyreğe hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe bulduğu kolay sayılarla çeyreği 25-13 önde geçti. Karşılıklı basketlerle geçen ikinci çeyrekte farkı koruyan Sarı-Lacivertliler soyunma odasına 43-34 üstün gitti. Son çeyreğe Fenerbahçe 67-50 önde girse de maçın son bölümü nefes kesti. Son anlarda farkı 2'ye kadar indiren Beşiktaş son topu kullanamadı ve Sarı-Lacivertliler maçı kazandı.

MÜCADELEYE 15 DAKİKA ARA VERİLDİ

Son çeyreğin bitimine 5 dakika 55 saniye kala hakemler, taraftarların sahaya attığı maddeler nedeniyle 3. anonsu istedi ve 15 dakikalığına soyunma odasına gitti. Mücadele hakemlerin 15 dakika sonra parkeye dönmesiyle kaldığı yerden devam etti.