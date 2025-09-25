PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Sarı-Lacivertliler 8 yıl aranın ardından kupayı kaldırdı

Fenerbahçe Beko Sinan Erdem’de Beşiktaş Gain’i mağlup etti. Sarı-Lacivertliler 38. kez düzenlenen kupada 8. kez mutlu sona ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Eylül 2025
Sarı-Lacivertliler 8 yıl aranın ardından kupayı kaldırdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Beko 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ederek kupayı 8. kez müzesine götürdü. İlk çeyreğe hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe bulduğu kolay sayılarla çeyreği 25-13 önde geçti. Karşılıklı basketlerle geçen ikinci çeyrekte farkı koruyan Sarı-Lacivertliler soyunma odasına 43-34 üstün gitti. Son çeyreğe Fenerbahçe 67-50 önde girse de maçın son bölümü nefes kesti. Son anlarda farkı 2'ye kadar indiren Beşiktaş son topu kullanamadı ve Sarı-Lacivertliler maçı kazandı.

MÜCADELEYE 15 DAKİKA ARA VERİLDİ
Son çeyreğin bitimine 5 dakika 55 saniye kala hakemler, taraftarların sahaya attığı maddeler nedeniyle 3. anonsu istedi ve 15 dakikalığına soyunma odasına gitti. Mücadele hakemlerin 15 dakika sonra parkeye dönmesiyle kaldığı yerden devam etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir | Başkan Erdoğan’ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Gözler Beyaz Saray’da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Türk Telekom
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT’liler yararlanabilecek mi?
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye’yi Mısır ve Suriye’ye benzetti
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
ABD Başkanı Trump’tan BM’de üçlü sabotaj İddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’dan BM kürsüsünde Türkiye’ye özel teşekkür: Suriye’nin hikayesi bitmedi
Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Kanarya’ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti
Başkan Erdoğan BM’deki İklim Zirvesi’nde açıkladı: 2053’te hedef sıfır emisyon
ABD basını yazdı: Trump’tan Başkan Erdoğan’ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü
AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki: İzmir’i çöp dağlarına siz mahkûm ettiniz
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Rafa’nın şovu 3 puanı getirdi! Kayserispor - Beşiktaş: 0-4 | MAÇ SONUCU
Ballon d’Or’a Türk sponsor! İsviçre’de saat markası kuran Mehmet Korutürk Dembele’ye 400 bin dolarlık saat hediye etti!
CHP’li Mansur Yavaş’tan yolsuzluk itirafı: Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok
Sumud Filosu’na İsrail’den dronlu saldırı! UCM’ye Sumud başvurusu | Sanchez askeri gemi gönderiyor
PKK’da süreci tıkama süreci! Helin Ümit’ten Silah bırakmadık strateji değişti itirafı: Suriye’yi Türkiye’ye yedirmezler deyip tehdit etti
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Kanarya’ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU Kanarya'ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU CHP’de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Marco Rubionun gazına gelen CHP’ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar Başkan Erdoğan’ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev’ud sözleri Netanyahu’yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun Mansur Yavaş ve CHP’yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB’deki kamu zararı tescillendi Mansur Yavaş ve CHP'yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB'deki kamu zararı tescillendi