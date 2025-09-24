Beşiktaş 10 eksikle Kayserispor deplasmanında galibiyet arayacak

Beşiktaş, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında bugün deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Siyah-Beyazlı takım deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor.



10 EKSİKLE KAYSERİ'DE

Beşiktaş'ta Kayseri maçında statü gereği Cerny, Gökhan, Cengiz, Djalo, Rıdvan, Toure, Jota ve Taylan forma giyemeyecek. Salih ve Mustafa da sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

