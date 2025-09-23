Turkcell basketbola sponsor oldu

Turkcell, 5 yıl süreyle Basketbol Gelişim Merkezi isim sponsoru ve milli takımlar ana sponsoru oldu. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç katıldı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bu iş birliği hem Türk basketbolunun geleceğine hem de İstanbul'un sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ni sadece bir spor tesisi olmaktan çıkarıp planlandığı gibi bir yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Artık İstanbul'un buluşma noktası olacak" dedi