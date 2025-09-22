Cimbom Konyaspor’u ağırlayacak

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Konyaspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başladı. Sarı-Kırmızılı takım, haftaya 15 puanla lider girdi. Bir maçı eksik Konyaspor ise 7 puan topladı. Galatasaray'da sakatlığı tam olarak geçmeyen Victor Osimhen'in forma giymesi beklenmiyor.



İDMANDA VAR MAÇTA YOK

Cimbom, Konya maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. İdmanın bir bölümünde takımla çalışan Osimhen'in bugün riske edilmeyeceği öğrenildi.