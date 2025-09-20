SON DAKİKA
TBF ile Digiturk arasında yeni anlaşma

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Digiturk arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayın hakları için 4 yıllık yeni bir anlaşma imzalanırken, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu bu iş birliğinin basketbolun marka değerine ve kulüplerin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

20 Eylül 2025
Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayın haklarını 4 yıl süreyle yeniden alan Digiturk ile sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza töreni öncesi açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bu anlaşma basketbolun marka değerini, oyuncularımızın emeğini, kulüplerimizin yatırımını ve taraftarların heyecanını en üst düzeye çıkarması anlamına gelmektedir. Yayın gelirinin ligimize sağlayacağı katkı, kulüplerimizin kurumsal yapısını destekleyecektir. Türkiye'de de yayıncılığa getirdiğiniz yeniliklerle basketbolu daha geniş kitlelere ulaştıracağız" ifadelerini kullandı


Hidayet Türkoğlu, bu anlaşmanın basketbolun marka değerini yükselteceğini söyledi.

