Saran gemileri yaktı

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran başkanlık seçimi öncesinde A Spor'a çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Erdem Akbaş'a konuşan Saran, "Biz buraya başkan olmaya değil, iyi başkan olmaya geliyoruz. Başarıda nasıl ezber bozacaksak, başarısızlıkta da ezber bozacağız. Şampiyon olamayan başkan gidecek. Burası dünyanın en büyük sportif kulübü; 11 senedir olmayan şampiyonluk şart. Ben Fenerbahçelileri değil; Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyorum. Söz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız" dedi. Saran, sahibi olduğu yasal bahis şirketi Tuttur.com ile ilgili de, "Bakın, defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum. Biz hisse devri için başvuruda bulunduk, inanıyorum ki kabul edilecek. Oldu da bir şekilde kötü niyet oldu ve kabul edilmedi şirket benim, kapatırım" dedi