Beşiktaş Göztepe’ye boyun eğdi! Süper Lig’deki 4. maçında 2. kez kaybetti...

Beşiktaş Göztepe deplasmanında kayıp: 0-3. Ev sahibi Göztepe henüz 4. dakikada öne geçti. Taçtan gelen top Juan'da kaldı. Juan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 19'da Göztepe farkı ikiye çıkardı. Janderson'un içeriye çevirdiği topu ağlara gönderen isim Rhaldney Norberto oldu: 2-0.



GÖKHAN SAZDAĞI DİREĞE TAKILDI

21'de Olaitan'ın şutunda kaleci Mert Günok'tan seken topu Janderson, müsait durumda dışarıya yolladı. 36. dakikada Jurasek'in ortasında Abraham, kale önünde topu ağlarla buluşturamadı. Göztepe üstün oynadığı ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Beşiktaş, 2. yarıya hızlı başladı. 47. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sert şutu üst direkte patladı. 70'te Beşiktaş etkili geldi. Abraham'ın ceza sahası içinde dönerek yaptığı vuruşta kaleci Lis gole izin vermedi.



SABRA'DAN RÖVAŞATA

82'de Göztepe'de Miroshi'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşu kaleci Mert güçlükle kornere çeldi. 85'te İzmir ekibi farkı 3'e çıkardı. Ahmet Ildız'in ortasında Sabra'nın kafa vuruşu kaleci Mert'ten döndü. Ürdünlü yıldız, dönen topu rövaşatayla ağlara yolladı: 3-0. Kartal, İzmir'de yıkıldı...

KARTAL AĞIR YARALI

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında kaybederek henüz ligin başında 6. puan kaybını yaşadı.



Necip Uysal, Göztepe maçına kaptan çıktı. Kaptan da takımını kurtaramadı



KARA KARTAL LİGDE DİREKLERİ DÖVÜYOR

Aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş'ın yakasını şanssızlıklar da bırakmıyor. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de 4. maçında 4. kez direklere takıldı. Dün gece de Göztepe karşısında Gökhan Sazdağı'nın şutu direkten geri geldi.



KALESİNİ KAPATAMIYOR!

Beşiktaş, bu sezon savunmada büyük sıkıntı çekiyor. Siyah- Beyazlılar, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da gol yedi. 6 Avrupa kupası maçında 11 gol yiyen Beşiktaş, Süper Lig'de ise 4 maçta kalesinde 7 gol gördü. Siyah-Beyazlılar, 10 resmi maçta 18 gol yedi. Kartal, maç başına kalesinde 1.8 gol görüyor

