Aziz Yıldırım seçimle ilgilenmiyor

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım yarın yapılacak seçime katılmayı düşünmediğini duyurdu. Yıldırım yaptığı açıklamalada, "Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı ve bundan vazgeçilmesi gerektiği' düşüncemle paralel olarak, özü itibariyle Fenerbahçe'nin yararına olduğunu düşünmediğim bu kongreye katılmayı düşünmüyorum. Bununla birlikte, halihazırdaki iki başkan adayından herhangi birinin yanında da değilim. Tutumumun bu yönde olduğunu camiamızın bilgisine sunuyor, adımın adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum" ifadelerini kullandı