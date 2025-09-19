Alanyaspor şoku sonrası flaş zirve! Tedesco takıma inanıyor...

Fenerbahçe, erteleme maçında Alanyaspor karşısında son dakikada yediği golle 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Karşılaşmada geriden gelip 2-1 öne geçen Sarı-Lacivertliler, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından soyunma odasında öğrencileriyle özel bir konuşma gerçekleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımına moral vererek mücadelelerini övdü. Ayrıca İtalyan çalıştırıcının oyuncularına taktiksel çok önemli şeyler söylediği belirtildi.



İRFAN CAN'I TESELLİ ETTİ

Yapılan toplantıda "Alanyaspor maçında nasıl baskı yaptığımızı herkese gösterdik. Son 28 dakikada oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Eğer bu 28 dakikalık oyunu 60 dakikaya yayabilirsek, karşımıza çıkan herkesi yenebiliriz" diyen Tedesco'nun oyuncularına inancını sürdürmesi dikkat çekti. Son dakikada gelen golde hatalı olduğu değerlendirilen kaleci İrfan Can Eğribayat'ı da unutmayan tecrübeli teknik adamın, genç file bekçisini soyunma odasında özel olarak teselli ettiği belirtildi.

ÖZ ELEŞTİRİ YAPMIŞTI

Tedesco Alanyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında öz eleştiri yapmıştı. İtalyan çalıştırıcı "Takım olarak önde olsanız öz güvenli oluyorsunuz ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Çok fırsat yarattık ama golleri atamadık. Bu yüzden kazanmayı hak etmedik" ifadelerini kullanmıştı.



