Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hakem kararlarıyla ilgili konuştu! "Sinir uçlarımızla oynandı"

Serdal Adalı, "TFF ve MHK'ya geçen sezon Beşiktaş, Rizespor ve Trabzonspor taraftarlarının sinir uçlarıyla oynandığını söyledim. Kararlar farklı statlarda aynı kriterlere göre verilmezse buna sessiz kalmayacağız" dedi.

Giriş Tarihi :18 Eylül 2025
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hakem kararları ve yeni sezonki transfer planlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Beşiktaş, Rizespor ve Trabzonspor taraftarlarının sinir uçlarıyla oynandığını söyleyen Adalı TFF ve MHK'ya çağrıda bulunarak, "Rakiplerimizin maçları dahil tüm hakem kararlarını incelemeye başladık. Kararlar farklı statlarda aynı kriterlere göre verilmezse buna sessiz kalmayacağız" dedi.

Yeni sezonki transfer planlaması ile ilgili de konuşan Adalı, "Bu kadro neredeyse sıfırdan kurulmak zorundaydı. Gayrimenkul projelerimiz, futbol takımıyla işleri daha hızlı yürütmemize imkan sağladı. Bu doğrultuda 25 oyuncu ile yolları ayırdık ve yerlerine 12 yeni futbolcu ile anlaştık" diye konuştu. Adalı, "Jadon Sancho'nun istediği parayı kabul ettik, kulübü ile belli bir noktaya geldik ama Sancho Türkiye'ye gelmek istemedi" dedi.

SERKAN REÇBER'LE ANLAŞMA SAĞLADIK
Başkan Adalı, Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü için Serkan Reçber ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Adalı, "Kendisi benim bugüne kadar Ümraniye'de yaptığım işleri yapacak. Takımımız, teknik heyetimiz ve yönetim arasında köprü görevi görecek" dedi.

TOURE'NİN OPSİYONU 15 MİLYON EURO
Tammy Abraham'ın sözleşmesinde 30 milyon euroluk çıkış maddesi bulunduğunu da vurgu yapan Serdal Adalı, "35 yaşındaki Immobile gitti ve yerine 27 yaşındaki Abraham ile 23 yaşındaki El Bilal Toure geldi. Biz Abraham'la büyük başarılar kazanmak istiyoruz. Sözleşmesinde 30 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunuyor. El Bilal Toure ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. 15 gol atarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. Opsiyon bedeli 15 milyon eurodur ve bu gerçekleşirse sonrası için de 40 milyon euro karşılığında çıkış maddesi bulunuyor" dedi.

