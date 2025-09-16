Risk varsa Osimhen yok!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in perşembe günü Frankfurt maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Nijeryalı golcünün durumuyla alakalı teknik direktör Okan Buruk'un da sağlık heyetiyle bir görüşme yaptığı öğrenildi. Buruk'un, "Daha Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç var. Eğer Osimhen tam olarak iyileşmediyse bana söyleyin. Risk yüzde 10 bile olsa Osimhen'i oynatmayacağım" dediği öğrenildi. 26 yaşındaki yıldız golcünün durumu bu akşam yapılacak idmanın ardından belli olacak. Osimhen'in idmana çıkması durumunda forma giymesi bekleniyor. Ağrıları olması halinde ise maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.