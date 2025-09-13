Riga’da Ercan Osmani şov: 28 sayı ile kariyer rekoru kırdı

Riga'da Ercan Osmani şov... Ay-Yıldızlı basketbolcumuz, Yunanistan'a karşı müthiş bir maç çıkardı. 28 sayı atan Osmani kariyer rekoru kırdı. EuroBasket'te elemelerde en fazla sayı atan Türk oyuncu olarak kayıtlara geçti. Ercan Osmani, istatistik kağıdına 5 ribaunt ve 2 asisti de ekledi.RİGA'DA Ercan Osmani şov... Ay-Yıldızlı basketbolcumuz, Yunanistan'a karşı müthiş bir maç çıkardı. 28 sayı atan Osmani kariyer rekoru kırdı. EuroBasket'te elemelerde en fazla sayı atan Türk oyuncu olarak kayıtlara geçti. Ercan Osmani, istatistik kağıdına 5 ribaunt ve 2 asisti de ekledi.

