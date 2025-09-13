Milli Takım’dan tarihi zafer: Yunanistan’ı 94-68 yenip EuroBasket finalinde

Büyük gurur, büyük zafer... A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek adını finale yazdırdı. Maça çok hızlı başlayan Ay-Yıldızlılar, 7-0'lık seri yakaladı.

Türkiye'nin yıldızlarından Ercan Osmani, 4 dış atış isabetiyle dikkatleri çekti. Milliler, ilk çeyreği 26-16 önde kapattı. 17. dakikayı 43-24 önde geçen 12 Dev Adam, devreyi de 49-31 önde tamamladı.

ÇOK RAHAT BİR GALİBİYET

MİLLİLER, ikinci yarıya da müthiş başladı. 25. dakikada 64-38 öne geçen 12 Dev Adam'da kariyer rekoru kıran Ercan Osmani'nin büyük katkısı devam etti. A Milli Basketbol Takımımız, 3. çeyreği 72-51 üstün tamamladı. 4. ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan A Milli Takım, sahadan 94-68 galip ayrıldı ve Euro- Basket'te ikinci kez finale yükseldi. Türkiye, final maçında yarın Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 21.00'de başlayacak.

BÜYÜK SEVİNÇ

Riga'daki tarihi karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Milli Takım baş antrenörü Ergin Ataman birbirlerine sarılıp büyük bir sevinç yaşadı.

50 YIL SONRA TARİHİ GALİBİYET

A Milli Takımımız, Yunanistan'a karşı şanssızlığına dün son verdi. EuroBasket'te rakibini son olarak 1975 yılında mağlup eden Türkiye, tam 50 yıl sonra altın değerinde bir zafere ulaştı. Euro- Basket tarihinde Yunanistan'a karşı 9. maçımızda 3. galibiyetimizi aldık. Rakibimizi en son 2015 yılında bir hazırlık maçında mağlup etmiştik.

''BU YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, millilerin zaferini kutladı ve "Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

A Milli Takımız'ın kaptanı Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin, Yunanistan galibiyeti sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

ALPEREN: DOYMADIK

Alperen Şengün, Yunanistan zaferi sonrası, "Doymadık! 1 maçımız daha var. Bugün sevineceğiz ama yarın Almanlar'a hazırlanacağız. İnşallah buradan kupayla ayrılacağız." dedi.