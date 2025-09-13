PODCAST CANLI YAYIN
Kocaelispor’dan son dakika bombası: Serdar Dursun imzayı attı!

Transferin son 24 saatinde hücum hattına güç katan Kocaelispor, 33 yaşındaki golcü Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli forvet, son olarak Persepolis forması giymişti.

Giriş Tarihi :13 Eylül 2025
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, transfer döneminin bitimine 24 saat kala hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Yeşil-Siyahlı ekip, 33 yaşındaki golcü Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi. Son olarak İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis'te forma giyen tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon 15 karşılaşmada görev alırken 5 kez rakip fileleri havalandırma başarı gösterdi.

