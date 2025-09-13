PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Jota Silva Beşiktaş’ta: “Taraftarlarımız desteğini sürdürsün, sahada yüzde yüzümüzü vereceğiz”

Beşiktaş’ın yeni transferi Jota Silva İstanbul’a gelerek siyah-beyazlı takıma katıldı. İlk açıklamasında heyecanını dile getiren Silva, “Böyle büyük bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum.” dedi. Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges ise oyuncuyu kadrosuna katamadıkları için üzgün olduğunu ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Eylül 2025
Jota Silva Beşiktaş’ta: Taraftarlarımız desteğini sürdürsün, sahada yüzde yüzümüzü vereceğiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva İstanbul'a geldi. Silva ilk açıklamasında, "Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum. Taraftarlarımıza mesajım, bize olan desteklerini ve tutkularını devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Takım arkadaşlarım, hepimiz sahada yüzde yüzümüzü vereceğiz" dedi. Beşiktaş'ın yeni transferini ülkesinin takımlarından Sporting Lizbon da kadrosuna katmayı istiyordu.

ÇOK İSTEDİĞİM BİR OYUNCUYDU

Sportİng Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, "Jota Silva konusunda yönetim ve teknik ekip olarak ne istediğimiz netti. Yönetim, Jota'yı getirmeye çalıştı; benim de çok istediğim bir oyuncuydu. Ama ne yazık ki işin içinde iki taraf vardı: Sporting ve Nottingham... Tüm o koşuşturma ve zaman darlığı yüzünden transferi bitiremedik. Bir karışıklık oldu... Üzüldüm, hatta oyuncu için daha çok üzüldüm, çünkü onu iyi tanıyorum. Ama maalesef başaramadık. Geçen sezondan beri radarımızdaydı ama olmadı." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: Savunacak bir şeyi olmayınca...
Başkan Erdoğan’dan ’12 Dev Adam’a tebrik telefonu! Sonu şampiyonluk olsun
İBB’den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
3 farklı donanım 2 yeni renk! Togg’un yeni modeli T10F’nin özellikleri neler?
CHP’li Ekrem İmamoğlu sahtecilikten hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun’dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
İzmir’de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi! Saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi tutuklandı!
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid’den
Başkan Erdoğan’dan İstanbul açıklaması: Emanete sahip çıkacağız
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11’ini belirledi
BM’de Filistin sorununun iki devletli çözümü oylama ile kabul edildi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk’ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail’den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Jota Silva resmen Beşiktaş’ta!
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak’ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin’den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin’den kendisini linç eden CHP’lilere sert tepki: Suç ortaklığını bozuyoruz
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding’deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur’an-ı Kerim yasaklı kitaptı!