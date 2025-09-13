Jota Silva Beşiktaş’ta: “Taraftarlarımız desteğini sürdürsün, sahada yüzde yüzümüzü vereceğiz”

Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva İstanbul'a geldi. Silva ilk açıklamasında, "Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum. Taraftarlarımıza mesajım, bize olan desteklerini ve tutkularını devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Takım arkadaşlarım, hepimiz sahada yüzde yüzümüzü vereceğiz" dedi. Beşiktaş'ın yeni transferini ülkesinin takımlarından Sporting Lizbon da kadrosuna katmayı istiyordu.

ÇOK İSTEDİĞİM BİR OYUNCUYDU

Sportİng Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, "Jota Silva konusunda yönetim ve teknik ekip olarak ne istediğimiz netti. Yönetim, Jota'yı getirmeye çalıştı; benim de çok istediğim bir oyuncuydu. Ama ne yazık ki işin içinde iki taraf vardı: Sporting ve Nottingham... Tüm o koşuşturma ve zaman darlığı yüzünden transferi bitiremedik. Bir karışıklık oldu... Üzüldüm, hatta oyuncu için daha çok üzüldüm, çünkü onu iyi tanıyorum. Ama maalesef başaramadık. Geçen sezondan beri radarımızdaydı ama olmadı." dedi.