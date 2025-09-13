PODCAST CANLI YAYIN
Ergin Ataman’dan coşkulu açıklama: ''Bu şanlı galibiyet tüm ülkemize armağan olsun!''

Büyük zaferin mimarı koç Ergin Ataman, “Yunanistan’ı yenmek yetmez. İnşallah şampiyon olacağız.” diye konuştu.

Giriş Tarihi :13 Eylül 2025
Yunanistan zaferi sonrası A Milli Takım koçu Ergin Ataman'dan coşku dolu sözler geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu şanlı galibiyet tüm ülkemize armağan olsun! Yunanistan'ı yenip finale çıkmak yetmez, burada şampiyon olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Ataman, "Biliyorum ki şu anda Türkiye'nin her yerinde milyonlar bu maçı izledi. Bu takım hak ederek buraya geldi. İnşallah sonunu kupayla bitirecek. Biz tatmin olmuyoruz. Yunanistan'ı böyle yenmekten, finale çıkmaktan da tatmin oluyoruz. Pazar akşamı herkes ekran başına. Burada şampiyon olacağız inşallah." dedi.

