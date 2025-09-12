CIES’e göre Galatasaray’ın şampiyonluk şansı yüzde 55.3, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı geride bıraktı

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) liglerdeki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın üst üste 4. şampiyonluk ihtimaline yüzde 55.3 oran verildi. Fenerbahçe yüzde 18.1'le ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş'ın ligi şampiyon olarak tamamlama ihtimaline ise yüzde 17.8'lik oran verildi. Trabzonspor ise listede yer almadı. Listede açık ara şampiyon olacağı öngörülen Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, şu anda Süper Lig'de bütün maçlarını kazanan tek takım konumunda yer alıyor.

Lige 4'te te başlayan Galatasaray ligde puan kaybetmeyen tek takım konumunda.