Fenerbahçe’de teknik direktör bilmecesi: Tedesco öne çıkıyor

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen Fenerbahçe'de teknik adam belirsizliği devam ediyor. Son olarak 3 aday üzerinde duran Sarı-Lacivertliler'de Domenico Tedesco'nun ismi ön plana çıkmaya başladı.

KARTAL'IN SUNUMU BEĞENİLMEDİ

Sportif direktör Devin Özek'in İsmail Kartal ile yaptığı görüşmeden memnun kalmadığı ve tecrübeli hocanın yaptığı sunumla ilgili olumsuz görüş bildirdiği belirtiliyor. Kartal'ın özellikle bu sezon transfer edilen isimlere yönelik mesafeli tutumu ve oynatmak istediği futbol konusunda rahatsızlıkları olan Özek'in Başkan Ali Koç'a "Bize en uygun isim Tedesco." dediği ifade ediliyor.

Listedeki bir diğer isim olan Edin Terzic'e Başkan Koç'un çok sıcak bakmadığı ve kesin kararın bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında verileceği öğrenildi.

FARKLI İSİM İHTİMALİ DÜŞÜK

Yeni teknik direktörün kulübün resmi yayın organlarından yazılı bir açıklama ile duyurulması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması yüksek olasılık. Ancak çok düşük ihtimal de olsa, bugünkü toplantıda Başkan Ali Koç'un farklı bir isimle alakalı karar alabileceği öne sürülüyor.

NOTTINGHAM LİSTESİNE EKLEDİ



Domenico Tedesco Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın da teknik direktör listesine girdi. Alman basınının aktardığı bilgiler doğrultusunda Forest, Nuno Espirito Santo'nun yerine İtalyan çalıştırıcıyı düşünüyor.

Öte yandan bazı Fenerbahçeli taraftarlar İtalyan hocayı yetersiz bulurken, bazıları da tecrübeli çalıştırıcının takım için çok yararlı olacağını savundu.