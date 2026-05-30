İşgalci İsrail askerlerinden kan donduran Gazze itirafları: "Sarı hattı geçen her sivili koordinatsız vurduk"
Siyonist işgal ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve barbarlık, bizzat katliamda görev alan askerlerin kan donduran beyanatlarıyla uluslararası basına yansıdı. Associated Press’e (AP) konuşan İsrail askerleri, ateşkes yalanının arkasına saklanarak korumasız sivilleri nasıl sistematik bir şekilde katlettiklerini bir bir ifşa etti. Sahada "sarı hat" olarak belirlenen gizli ölüm tuzaklarından şuursuzca açılan ateşlere kadar yapılan her türlü savaş suçunu itiraf eden işgalciler, Gazze'de insani hiçbir kuralın tanınmadığını kendi ağızlarıyla dünyaya ilan etti.
- İsrailli askerler Associated Press'e yaptıkları açıklamada, Gazze'de ateşkes sürecinde 'sarı hattı' geçen veya yaklaşan her Filistinlinin koordinatsız vurulduğunu itiraf etti.
- Breaking the Silence örgütü genel direktörü Nadav Weiman, askerlere verilen talimatların 'görür görmez öldür' politikasına dönüştüğünü ve komutanların 'sarı hattı geçen kim olursa olsun ortadan kaldırın' emri verdiğini belirtti.
- Askerler, uzaktan açılan ateşlerde veya İHA saldırılarında hedef alınan kişilerin kimliklerinin önemsenmediğini ve çoğu zaman kime ateş ettiklerini bilmediklerini söyledi.
- Silahlı Çatışma Konum ve Olay Veri Projesi verilerine göre sarı çizgi yakınlarında katledilen sivillerin oranı Ocak ayından Nisan ayına kadar yüzde 25'ten fazla artarken, Gazze Sağlık Bakanlığı bu süreçte 900'den fazla Filistinlinin şehit edildiğini açıkladı.
- Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail'in şu an Gazze'nin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol altında tuttuğunu ve bu oranı yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.
Uluslararası haber ajansı Associated Press'e (AP) konuşan işgalci İsrail askerleri, Gazze'de güya yürürlükte olan ateşkese rağmen sivillerin nasıl acımasızca hedef alındığını itiraf etti.
Sahadaki kan donduran tabloyu gözler önüne seren işgalciler, belirlenen "sarı hattı" geçen ya da çizgiye yaklaşan her Filistinlinin koordinatsız ve sorgusuzca vurulduğunu, bu katliamların ise birlikler içinde sevinç çığlıklarıyla kutlandığını anlattı.
İşte sivil katliamını sıradanlaştıran terör devleti askerlerinin o korkunç itirafları ve Gazze'deki insanlık dramının perde arkası:
"SARI ÇİZGİYİ GEÇEN KİM OLURSA OLSUN ETKİSİZ HALE GETİRİN"
AP'ye konuşan ve isimleri gizli tutulan yedek askerler, Ekim ayında devreye giren kırılgan ateşkes sürecinin ardından Gazze'de görev yaptıkları dönemde tam bir vahşet ortamının hakim olduğunu söyledi.
İsrail kontrolündeki bölgeler ile Filistin bölgelerini ayıran sözde "sarı hat" çevresinde tam bir av sezonu açıldığını belirten bir muharip asker, "Burası bir ormandı. Ateşkesin ardından üstlerimizden gelen emir netti: Eğer biri sınırı geçerse, onu vurun" ifadelerini kullandı.
İsrailli eski askerlerin kurduğu "Breaking the Silence" (Sessizliği Bozma) örgütü de sahada angajman kurallarının tamamen askıya alındığını doğruladı.
Örgütün genel direktörü Nadav Weiman, askerlere verilen talimatların doğrudan "görür görmez öldür" politikasına dönüştüğünü vurgularken, toplanan tanıklıklarda komutanların birliklere "Sarı hattı geçen kim olursa olsun, ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırın" emri verdiği belgeleriyle ortaya kondu.
MASUMLARI KATLEDİP SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR!
Katliamcı askerlerin anlatımları, Gazze'deki vahşetin boyutunu bir kez daha tescilledi. İsrailli bir yedek asker, seyir halindeki masum Filistinlilere ait bir aracın hedef alınarak içindekilerin katledilmesinin ardından, askeri birliklerin içinde adeta bir bayram havası estiğini aktardı.
İşgalcilerin, ölenlerin silahsız sivil olup olmadığına bakmaksızın birbirlerini tebrik edip sevinç çığlıkları attığı belirtildi.
"KİMİN VURULDUĞUNU ÇOĞU ZAMAN BİLMİYORDUK"
Katliamın nasıl körlemesine yapıldığını da itiraf eden askerler, uzaktan açılan ateşlerde veya insansız hava aracı (İHA) saldırılarında hedef alınan kişilerin kimliklerinin asla önemsenmediğini dile getirdi.
Bir işgalci asker, "Çoğu zaman kime ateş ettiğimizi anlamayacak kadar uzaktaydık. Bazen sadece bir kişinin son görüldüğü noktaya göre, tamamen sezgisel koordinatlar veriliyordu. Kimin vurulduğunu sonradan da bilmiyorduk" diyerek yapılan kör katliamı itiraf etti.
"ATEŞKES DEMEK TAM BİR ŞAKA"
Sahada görev yapan işgalciler, siyasi liderlerin ve bazı komutanların kamuoyu önünde ateşkes anlaşmasına sözde bağlılık gösterdiğini ancak kapalı kapılar ardında savaşın ve katliamın sürmesini dikte ettiklerini söyledi.
Komutanların kendilerine "kendinizi korumak için daha ölümcül atışlar yapın" baskısı kurduğunu belirten bir asker, sahadaki gerçeği şu sözlerle özetledi: "Buna ateşkes demek tam bir şaka. Öldürmeler hiçbir zaman durmadı. Bu terimi kullanmayı artık bırakmalıyız."
BİLEREK İŞARETLEMİYORLAR: "FİLİSTİNLİLER ÇİZGİYİ BİLMELİ"
İşgal ordusu Gazze boyunca uzanan sarı hattın net bir şekilde varillerle ve bloklarla işaretlendiğini iddia etse de, askerler sahadaki hattın çoğu yerde belirsiz ve görünmez olduğunu aktardı.
Bir askerin anlatımına göre, üstlerine bu hattın neden netleştirilmediğini sorduğunda, "Bu çok fazla iş, bizim görevimiz değil. Filistinliler çizginin nerede olduğunu kendisi bilmeli" yanıtını aldı. Yani işgalciler, sivilleri bilerek görünmez bir tuzağın içine çekerek katletmeye zemin hazırladı.
KANLI BİLANÇO: SALDIRILAR GİDEREK DAHA PROAKTİF HALE GELDİ
Uluslararası yardım kuruluşları arasında dağıtılan iç raporlar ve Silahlı Çatışma Konum ve Olay Veri Projesi (ACDDP) verileri de vahşeti doğruluyor. Rapora göre İsrail, sözde ateşkes döneminde Gazze genelindeki saldırılarını "giderek daha proaktif" hale getirdi.
Sarı çizgi yakınlarında katledilen sivillerin oranı Ocak ayından Nisan ayına kadar yüzde 25'ten fazla artış gösterdi. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise bu kırılgan süreçte 900'den fazla Filistinli şehit edildi; ölenlerin arasında sarı hat yakınlarında oyun oynayan masum çocuklar ve silahsız erkekler bulunuyor.
GÖZÜ DÖNMÜŞ NETANYAHU'NUN YENİ HEDEFİ: YÜZDE 70 KONTROL!
Katliamcı askerler sahadaki uygulamalardan yola çıkarak İsrail'in Gazze'den çekilmeye niyeti olmadığını, aksine kalıcı bir işgal planladığını belirtirken, bu planı terör devletinin başı Binyamin Netanyahu da açıkça ilan etti.
Bu hafta küstah bir açıklama yapan Netanyahu, İsrail'in şu an Gazze'nin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol altında tuttuğunu itiraf ederek, bir sonraki kanlı hedeflerinin bu işgal oranını yüzde 70'e çıkarmak olduğunu duyurdu.