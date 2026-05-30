İşgalci İsrail askerlerinden kan donduran Gazze itirafları: "Sarı hattı geçen her sivili koordinatsız vurduk"

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail'in şu an Gazze'nin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol altında tuttuğunu ve bu oranı yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Silahlı Çatışma Konum ve Olay Veri Projesi verilerine göre sarı çizgi yakınlarında katledilen sivillerin oranı Ocak ayından Nisan ayına kadar yüzde 25'ten fazla artarken, Gazze Sağlık Bakanlığı bu süreçte 900'den fazla Filistinlinin şehit edildiğini açıkladı.

Askerler, uzaktan açılan ateşlerde veya İHA saldırılarında hedef alınan kişilerin kimliklerinin önemsenmediğini ve çoğu zaman kime ateş ettiklerini bilmediklerini söyledi.

İsrailli askerler Associated Press'e yaptıkları açıklamada, Gazze'de ateşkes sürecinde 'sarı hattı' geçen veya yaklaşan her Filistinlinin koordinatsız vurulduğunu itiraf etti.

Uluslararası haber ajansı Associated Press'e (AP) konuşan işgalci İsrail askerleri, Gazze'de güya yürürlükte olan ateşkese rağmen sivillerin nasıl acımasızca hedef alındığını itiraf etti.

Sahadaki kan donduran tabloyu gözler önüne seren işgalciler, belirlenen "sarı hattı" geçen ya da çizgiye yaklaşan her Filistinlinin koordinatsız ve sorgusuzca vurulduğunu, bu katliamların ise birlikler içinde sevinç çığlıklarıyla kutlandığını anlattı.

İşte sivil katliamını sıradanlaştıran terör devleti askerlerinin o korkunç itirafları ve Gazze'deki insanlık dramının perde arkası:

"SARI ÇİZGİYİ GEÇEN KİM OLURSA OLSUN ETKİSİZ HALE GETİRİN"

AP'ye konuşan ve isimleri gizli tutulan yedek askerler, Ekim ayında devreye giren kırılgan ateşkes sürecinin ardından Gazze'de görev yaptıkları dönemde tam bir vahşet ortamının hakim olduğunu söyledi.

İsrail kontrolündeki bölgeler ile Filistin bölgelerini ayıran sözde "sarı hat" çevresinde tam bir av sezonu açıldığını belirten bir muharip asker, "Burası bir ormandı. Ateşkesin ardından üstlerimizden gelen emir netti: Eğer biri sınırı geçerse, onu vurun" ifadelerini kullandı.

İsrailli eski askerlerin kurduğu "Breaking the Silence" (Sessizliği Bozma) örgütü de sahada angajman kurallarının tamamen askıya alındığını doğruladı.

Örgütün genel direktörü Nadav Weiman, askerlere verilen talimatların doğrudan "görür görmez öldür" politikasına dönüştüğünü vurgularken, toplanan tanıklıklarda komutanların birliklere "Sarı hattı geçen kim olursa olsun, ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırın" emri verdiği belgeleriyle ortaya kondu.