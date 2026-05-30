Fenerbahçe Başkanı Adayı Aziz Yıldırım A Spor'da konuşuyor | CANLI

Aziz Yıldırım bir kez daha Fenerbahçe başkanlığını istiyor

PSG üst üste iki kere şampiyon ligi şampiyonu oldu. Fenerbahçe'yi buralarda görür müyüz?

Aziz Yıldırım: Geçmişte UEFA'da ve Şampiyonlar Liginde çok iyi yerlere getirdik takımı, temennimiz o gelecekte çok iyi yerlere geleceğiz Avrupa'da. Bunu inanarak söylüyorum.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

"Teknik direktör konusu yönetimde daha oturup konuşulmadı, konuşacağız. Aykut Kocaman da adaylardan biri. 3 tane daha ayrıca adayla görüşmeler yapılıyor. Bizim çalışmak istediğimiz hoca tipi bizimle beraber çalışacak bir hoca tipi. Yani geçmişte olduğu gibi her şeyi hocaya bıraktık, sonunda hoca başarılıysa hoca yaptı başarısızsa yönetim suçlu, bu yok. Beraber yapacağız."

AYKUT KOCAMAN'A DESTEK

"Aykut Kocaman illa bizim hocamız olacak diye bir şey yok ama 18 maçta 17 galibiyet aldı! Geri oynatmadı, herkesi yendi! Bir tek içerde Bursaspor ile berabere kaldı! Ertesi sene 3 Temmuz'dan dolayı oyuncular kulüpten ayrıldı. Bizler hapisteyken, Aykut Kocaman burada liderlik yaptı. Bizim sahamızda verilmeyen penaltılarla, berabere kalarak şampiyonluğu kaçırdık. Sonra Konya'da kupayı kazandık!

Aykut Hoca'yı eleştirenlerin somut bir şeyi yok! Sosyal medyada bir takım spor yazarları olarak geçinenler de sürekli Aykut Kocaman'ı eleştiriyor! Bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar! Bunlar Fenerbahçe'nin başkanı, yöneticisi gibi kulübü idare edemez! O zaman sosyal medya yönetsin! Herkes aklı selim düşünsün! Aykut Kocaman bir daha Fenerbahçe'ye gelmesin! Ama artıları ve eksileri değerlendirdiğinde, artısı çok fazla! Görecekler!

Aykut Kocaman'ın bir eksik yönü var, basın ve sosyal medya ile samimi olsa, bunlar olmaz! Dobra çocuktur, kendisini geliştiriyor! Belçika'ya, Hollanda'ya maçlara gidiyor. Çalışıyor yani... Bu kadar eleştirilmesini anlamıyorum! Aykut Kocaman olur veya olmaz ama ben kendisini seviyorum. 3 Temmuz'da sürekli yanımızdaydı."