Fenerbahçe Başkanı Adayı Aziz Yıldırım A Spor'da konuşuyor | CANLI
7 Haziran'da Fenerbahçe'nin başkanı olabilmek adına bir kez daha yarışacak olan Aziz Yıldırım, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Yıldırım'ın gündeme dair sözlerini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongrede adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, A Spor'un konuğu oldu.
- Yıldırım, programda Murat Özbostan, Ender Bilgin, Şenol Ustaömer ve Abdullah Ercan'ın sorularını yanıtladı.
- Aziz Yıldırım, geçmişte UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi iyi yerlere getirdiklerini belirtti.
- Yıldırım, gelecekte de Fenerbahçe'nin Avrupa'da çok iyi yerlere geleceğini temenni ettiğini söyledi.
Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongrede adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, A Spor'un konuğu oluyor. Yldırım programda Murat Özbostan, Ender Bilgin, Şenol Ustaömer ve Abdullah Ercan'ın sorularını yanıtlıyor.
.
İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...
PSG üst üste iki kere şampiyon ligi şampiyonu oldu. Fenerbahçe'yi buralarda görür müyüz?
Aziz Yıldırım: Geçmişte UEFA'da ve Şampiyonlar Liginde çok iyi yerlere getirdik takımı, temennimiz o gelecekte çok iyi yerlere geleceğiz Avrupa'da. Bunu inanarak söylüyorum.
TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI
"Teknik direktör konusu yönetimde daha oturup konuşulmadı, konuşacağız. Aykut Kocaman da adaylardan biri. 3 tane daha ayrıca adayla görüşmeler yapılıyor. Bizim çalışmak istediğimiz hoca tipi bizimle beraber çalışacak bir hoca tipi. Yani geçmişte olduğu gibi her şeyi hocaya bıraktık, sonunda hoca başarılıysa hoca yaptı başarısızsa yönetim suçlu, bu yok. Beraber yapacağız."
AYKUT KOCAMAN'A DESTEK
"Aykut Kocaman illa bizim hocamız olacak diye bir şey yok ama 18 maçta 17 galibiyet aldı! Geri oynatmadı, herkesi yendi! Bir tek içerde Bursaspor ile berabere kaldı! Ertesi sene 3 Temmuz'dan dolayı oyuncular kulüpten ayrıldı. Bizler hapisteyken, Aykut Kocaman burada liderlik yaptı. Bizim sahamızda verilmeyen penaltılarla, berabere kalarak şampiyonluğu kaçırdık. Sonra Konya'da kupayı kazandık!
Aykut Hoca'yı eleştirenlerin somut bir şeyi yok! Sosyal medyada bir takım spor yazarları olarak geçinenler de sürekli Aykut Kocaman'ı eleştiriyor! Bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar! Bunlar Fenerbahçe'nin başkanı, yöneticisi gibi kulübü idare edemez! O zaman sosyal medya yönetsin! Herkes aklı selim düşünsün! Aykut Kocaman bir daha Fenerbahçe'ye gelmesin! Ama artıları ve eksileri değerlendirdiğinde, artısı çok fazla! Görecekler!
Aykut Kocaman'ın bir eksik yönü var, basın ve sosyal medya ile samimi olsa, bunlar olmaz! Dobra çocuktur, kendisini geliştiriyor! Belçika'ya, Hollanda'ya maçlara gidiyor. Çalışıyor yani... Bu kadar eleştirilmesini anlamıyorum! Aykut Kocaman olur veya olmaz ama ben kendisini seviyorum. 3 Temmuz'da sürekli yanımızdaydı."
FORVET TRANSFERİ İÇİN TARİH
"İstesem santrforlar yarın gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri."
GALATASARAY İLE GELİR FARKI!
"Galatasaray'ın ne kadar geliri var? Şampiyonluk paralarını yediler, para mı kaldı? Riva'yı yediler... Şimdi konuşacağım yanlış anlaşılacak! Florya'yı şey yaptılar... paraları yediler, biz de yedik! Aradaki fark 50-100 milyon euro! Onu da sağlarız, ne olacak yani!"
"HAKEMLERE KARŞI SUSMAM!"
Aziz Yıldırım: "Hakem konusunda Türkiye'de sıkıntı var. Kendisi inanmıyorsa, çalmıyor! VAR da devreye girmiyor! Bizim hakemler ya dışardan baskı altındalar ya da ekip olarak birine kızıyorlarsa, sahada cevap veriyorlar! Dışarıda kızdıklarına, sahada cevap vermemeleri lazım!
TFF ve MHK ile konuşacağız! İstediğimzi tek şey, hakkımız yenmesin! Bunu yapmazlarsa, tavrımızı belirleriz! Öyle kolay değil yani!
Bu sene çok önemli! Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var! Aleyhimize çalamazlar! Hemen müdahale ederiz!
Kavgaya gelmiyoruz, camiamıza umut vermeye geliyoruz! İyi yönetirler, ben kazanamam... Olur bu, futbol... Onu tartışırız ve çözmeye çalışırız! Hakem aleyhimize iş yaparsa susmam ve gereğini yaparım!"
Conte'nin Fenerbahçe için istediği rakam ortaya çıktı
Oosterwolde'nin bonservisi belirlendi