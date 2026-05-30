CHP’de sosyal bölünme: X hesabı uyudu Instagram hesabı konuştu | Kılıçdaroğlu’na unfollow’u çelmesi: Resmi X hesabı genel başkanı takip etmiyor!

CHP İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlıklarının X hesapları Özgür Özel'in Güvenpark ve Anıtkabir programını destekleyen paylaşımlar yaptı.

CHP'nin resmi X hesabı Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip etmezken Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve CHP Gençlik Kolları gibi hesapları takip ediyor.

Aynı gün CHP'de iki farklı siyasi görüntü ortaya çıkarken, partinin resmi hesaplarındaki tablo dikkat çekti. Instagram'da Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" mesajlı paylaşımı öne çıkarılırken, X hesabında ise farklı bir görüntü oluştu.

CHP'de mutlak butlan kararıyla derinleşen liderlik krizi bu kez partinin sosyal medya hesaplarında görünür hale geldi. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de partililerle bayramlaşırken, Özgür Özel Güvenpark'ta ayrı bir kalabalık topladı.

Bu tablo, "CHP'nin hesabının şifresi mi kayboldu?" yorumlarına neden oldu. Partinin resmi hesabının Özel ve İmamoğlu hattındaki hesapları takip ederken Kılıçdaroğlu'nu takip etmemesi, CHP'deki dijital karmaşayı gözler önüne serdi.

CHP'nin resmi X hesabının takip ettiği hesaplar arasında Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları, CHP Kadın Kolları, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi gibi hesapların yer aldığı görüldü.

X'TE EN SON ÖZEL VİDEOSU PAYLAŞILDI

CHP'nin resmi X hesabında son görülen siyasi içeriklerden birinde Özgür Özel'in 24 Mayıs tarihli videosu yer aldı.

Paylaşımda Özel'in, "Bu parti savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu. Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter. Bize milletimiz yeter. Ama darbecilerin de milletimize yaptığı yeter. Ve o darbeciler emin olsunlar ki mücadelemizi asla teslim alamayacaklar" ifadeleri kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'de verdiği "tertemiz başlangıç" ve "arınma" mesajlarına karşın X hesabında Özel'in önceki videosunun görünmesi, partinin sosyal medya yönetiminin hangi çizgide durduğu tartışmasını büyüttü.