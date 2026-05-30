CHP’de sosyal bölünme: X hesabı uyudu Instagram hesabı konuştu | Kılıçdaroğlu’na unfollow’u çelmesi: Resmi X hesabı genel başkanı takip etmiyor!
CHP’de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan liderlik krizi sosyal medyaya da yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez’de, Özgür Özel ise Güvenpark’ta ayrı ayrı bayramlaşma programı düzenledi. Ancak CHP’nin 2,8 milyon takipçili X hesabından 6 gündür paylaşım yapılmaması dikkat çekti. Instagram hesabında ise Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye için tertemiz bir başlangıç” mesajlı paylaşımı öne çıktı.
Hızlı Özet Göster
- CHP'nin resmi X hesabı Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip etmezken Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve CHP Gençlik Kolları gibi hesapları takip ediyor.
- CHP'nin Instagram hesabında Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'deki bayramlaşma programı paylaşılırken, X hesabında Özgür Özel'in 24 Mayıs tarihli videosu yer aldı.
- CHP İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlıklarının X hesapları Özgür Özel'in Güvenpark ve Anıtkabir programını destekleyen paylaşımlar yaptı.
- Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de partililerle bayramlaşırken, Özgür Özel Güvenpark'ta ayrı bir program düzenledi.
- Özgür Özel İletişim hesabı ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Özel'in Anıtkabir ziyaretine ilişkin paylaşımları yeniden yayımladı.
CHP'de sosyal medya krizi büyüdü! Resmi X hesabı Kılıçdaroğlu'nu takip etmiyor, Özel cephesi peş peşe paylaşım yaptı
CHP'de mutlak butlan kararıyla derinleşen liderlik krizi bu kez partinin sosyal medya hesaplarında görünür hale geldi. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de partililerle bayramlaşırken, Özgür Özel Güvenpark'ta ayrı bir kalabalık topladı.
Aynı gün CHP'de iki farklı siyasi görüntü ortaya çıkarken, partinin resmi hesaplarındaki tablo dikkat çekti. Instagram'da Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" mesajlı paylaşımı öne çıkarılırken, X hesabında ise farklı bir görüntü oluştu.
RESMİ X HESABI KILIÇDAROĞLU'NU TAKİP ETMİYOR
CHP'nin resmi X hesabının takip ettiği hesaplar arasında Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları, CHP Kadın Kolları, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi gibi hesapların yer aldığı görüldü.
Ancak mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu listede yer almaması dikkat çekti.
Bu tablo, "CHP'nin hesabının şifresi mi kayboldu?" yorumlarına neden oldu. Partinin resmi hesabının Özel ve İmamoğlu hattındaki hesapları takip ederken Kılıçdaroğlu'nu takip etmemesi, CHP'deki dijital karmaşayı gözler önüne serdi.
X'TE EN SON ÖZEL VİDEOSU PAYLAŞILDI
CHP'nin resmi X hesabında son görülen siyasi içeriklerden birinde Özgür Özel'in 24 Mayıs tarihli videosu yer aldı.
Paylaşımda Özel'in, "Bu parti savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu. Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter. Bize milletimiz yeter. Ama darbecilerin de milletimize yaptığı yeter. Ve o darbeciler emin olsunlar ki mücadelemizi asla teslim alamayacaklar" ifadeleri kullanıldı.
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'de verdiği "tertemiz başlangıç" ve "arınma" mesajlarına karşın X hesabında Özel'in önceki videosunun görünmesi, partinin sosyal medya yönetiminin hangi çizgide durduğu tartışmasını büyüttü.
INSTAGRAM'DA KILIÇDAROĞLU PAYLAŞIMI
CHP'nin Instagram hesabında ise Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'deki bayramlaşma programına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, kürsüde konuşan Kılıçdaroğlu'nun arkasında yer alan "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" mesajı öne çıkarıldı.
CHP hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye için tertemiz bir başlangıcın arifesinde Genel Merkezimizde düzenlenen Halkla Bayramlaşma Programı'nda yurttaşlarımıza seslendi" ifadeleri kullanıldı.
FACEBOOK'TA DA KILIÇDAROĞLU PAYLAŞILDI
CHP'nin Facebook hesabında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'deki bayramlaşma programına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye için tertemiz bir başlangıcın arifesinde Genel Merkezimizde düzenlenen Halkla Bayramlaşma Programı'nda yurttaşlarımıza seslendi" ifadeleri kullanıldı.
ÖZEL CEPHESİNDEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM
CHP'nin resmi X hesabındaki dikkat çeken tabloya karşın Özel'e yakın hesaplarda Güvenpark ve Anıtkabir hattında yoğun paylaşım trafiği yaşandı.
Özgür Özel İletişim hesabı, CHP Kadın Kolları'nın paylaşımını yeniden yayımlayarak "Ata'nın huzurunda..." notuyla Anıtkabir'deki kalabalığı öne çıkardı.
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi de Özel'in "Onlar yolun sonunda, biz yolun başındayız" sözlerinin yer aldığı paylaşımı yeniden yayımladı.
İSTANBUL ANKARA İZMİR ÖZEL HATTINDA
CHP'deki sosyal medya hareketliliği yalnızca merkez hesaplarla sınırlı kalmadı. CHP İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlıklarının X hesaplarından da Özgür Özel'e destek veren paylaşımlar yapıldı.
Böylece partinin en büyük üç il örgütünün sosyal medya üzerinden Özel hattında pozisyon aldığı görüldü.
Genel Merkez'de Kılıçdaroğlu'nun "arınma" mesajı öne çıkarken, il başkanlıklarının Özel'in Güvenpark ve Anıtkabir yürüyüşünü destekleyen paylaşımları dikkat çekti.
CHP'DE DİJİTAL CEPHE DE KARIŞTI
CHP'de bir yanda Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'den verdiği "tertemiz başlangıç" mesajı, diğer yanda Özel'in Güvenpark'tan başlattığı yürüyüş siyaseti öne çıktı.
Instagram'da Kılıçdaroğlu paylaşımı yapılırken, X hesabının Kılıçdaroğlu'nu takip etmemesi ve Özel hattındaki hesapların peş peşe paylaşım yapması, parti içindeki krizin dijital alana da taşındığını gösterdi.
CHP'de şimdi aynı soru soruluyor: Parti hesapları kimin çizgisinde duracak?