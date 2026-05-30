Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ mekandan neden çıkarıldı?

OZAN GÜVEN'DEN SAVUNMA: "FOTOŞOP HEPSİ"

Mekanı terk etmemeleri üzerine masaya ikinci kez uyarıda bulunduklarını belirten görgü tanığı, Ozan Güven'in dosyaya dair ilginç bir savunma yaptığını öne sürdü. Paylaşımda, "Yeniden yanlarına gidip bu kez Ozan Güven ve yanındaki kadına mekanı terk etmemeleri halinde protesto edileceklerini söyledim. Kendisi son derece özgüvenli bir halde önce rest çekti, sonra da 'fotoşop hepsi' falan diye tuhaf şeyler geveledi :) kendisine aynı zamanda avukat olduğumu, dosyaya da gayet hakim olduğumu ve bir yargı dosyası olmasa dahi inandığımız/ gördüğümüz şeyin Deniz Bulutsuz'un hali ve beyanı olduğunu belirttim. Çıkmaları için son kez uyardım" ifadelerine yer verildi.