Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ mekandan neden çıkarıldı?

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hapis cezası alan ünlü oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile birlikte oturduğu eğlence mekanında kadınların protestosuyla karşılaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve görgü tanığı olan bir avukatın iddialarına göre, "Failler dışarı" sloganları ve alkışlı protestolar eşliğinde salondan dışarı çıkarılan Ozan Güven ile arabuluculuk yapmaya çalışan Mehmet Aslantuğ'un o anları gündem oldu.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hapis cezası alan ünlü oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği bir mekanda kadınların sert tepkisiyle karşılaştı. Meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile aynı masada oturan Güven, işletmedeki kadınların başlattığı alkışlı protesto ve "Failler dışarı" sloganlarının ardından mekandan çıkarıldı. Olay anında ünlü oyuncuların verdiği tepkiler ve yaşanan tartışmalar sosyal medyada paylaşılan görsellerle anbean ortaya çıktı.

Söz konusu olayın yaşandığı esnada mekanda bulunan ve kendisinin avukat olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı, gecenin perde arkasını tüm detaylarıyla kişisel hesabından aktardı. Görgü tanığı kadın, arkadaşının masada Ozan Güven'i görmesi üzerine harekete geçtiklerini belirterek yaşananları şu sözlerle ifade etti:

Dün gece gittiğim mekanda bir kadın arkadaşım bana gelip 'Ozan Güven burada, ne yapalım?' diye sordu. Ben önce Mehmet Aslantuğ ve bir kadın arkadaşıyla oturduğu masasına yeltendim ama tuvalete gitti. Masasına geri dönüp Mehmet Aslantuğ'a fail Ozan Güven'i ve hatta onun arkadaşı olan kendisini de güvenli alanlarımızda istemediğimizi, oradaki şiddet mağduru kadınları varlığının tetiklediğini ve toplumsal olarak cezalandırmak istediğimizi söyledim

"YAW ABARTMAYIN ÇOCUKLAR" DİYEREK GEÇİŞTİRMEK İSTEDİ

Masaya yapılan bu doğrudan protesto karşısında ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un araya girmeye çalışarak ortamı sakinleştirmek istediği öne sürüldü. Görgü tanığı avukat, Aslantuğ'un bu talebi geçiştirmeye çalıştığını iddia ederek, "Fakat bunun üzerine Mehmet Aslantuğ 'yaw abartmayın, çocuklar, tadımızı kaçırmayın' gibi son derece geçiştirmeye yönelik sözler sarf etti. Kendilerinin bu çabasının nafile olduğunu, zaten apaçık bir faille aynı masayı paylaşmanın kendisinin sözünü tamamen değersiz kıldığını, eğer arkadaşını alıp gitmezse mekandan kovulacaklarını söyledim" dedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Aslantuğ'un "Siz burada yetkili birisi misiniz?" sorusunu yönelttiğini belirten sosyal medya kullanıcısı, "Dedim ki sokaklarda gayet yetkiliyiz kadınlar olarak, mekanın da sahibiyiz. Yanlarından ayrıldım. Fail Güven geldi ve onunla konuşmaya başladı. Fakat tabi ki yerinden hareket etmedi" sözleriyle gerilimin tırmandığı anları paylaştı.

OZAN GÜVEN'DEN SAVUNMA: "FOTOŞOP HEPSİ"

Mekanı terk etmemeleri üzerine masaya ikinci kez uyarıda bulunduklarını belirten görgü tanığı, Ozan Güven'in dosyaya dair ilginç bir savunma yaptığını öne sürdü. Paylaşımda, "Yeniden yanlarına gidip bu kez Ozan Güven ve yanındaki kadına mekanı terk etmemeleri halinde protesto edileceklerini söyledim. Kendisi son derece özgüvenli bir halde önce rest çekti, sonra da 'fotoşop hepsi' falan diye tuhaf şeyler geveledi :) kendisine aynı zamanda avukat olduğumu, dosyaya da gayet hakim olduğumu ve bir yargı dosyası olmasa dahi inandığımız/ gördüğümüz şeyin Deniz Bulutsuz'un hali ve beyanı olduğunu belirttim. Çıkmaları için son kez uyardım" ifadelerine yer verildi.

Video Oynatma İkonu Ozan Güven kadınların protestosuyla mekandan kovuldu!
SLOGANLAR YÜKSELDİ, MEKAN SERVİSİ KESTİ

Uyarılara rağmen masadan kalkılmaması üzerine mekandaki diğer müşterilere seslenildiğini belirten kullanıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

En ufak bir hareketlilik olmayınca da mekandakilere seslenerek aramızda bir şiddet faili olduğunu ve onu burada barındıramayacağımızı söyledim. Mekanda protesto alkışları ve sloganları yükselmeye başladı. Bu sırada mekan işletmesiyle de dışarı çıkarmaları yönünde konuştuk. Çıkmayı reddettiğini, kapı kontrolünde bir şekilde gözden kaçtığını ve ona servis yapmayacaklarını iletti. Yaklaşık 1 saatin sonunda kendileri sloganlarla dışarı çıkmak zorunda kaldı.

Protesto boyunca Mehmet Aslantuğ'un yanlarına gelerek "itidal" çağrısında bulunduğunu ve "hukuken cezasını ödüyor" dediğini belirten sosyal medya kullanıcısı, Aslantuğ'un üye ve aday olduğu siyasi partiye de gönderme yaparak, "Kendisinin örgütlendiği siyasi partiden ve oluşturmaya çalıştığı politik kimlikten söz ederek nasıl büyük bir yanlış içerisinde olduğunu anlatmaya devam ettik. Buna rağmen arkadaşını alıp gidemedi" diyerek Kadıköy'deki o sıcak saatleri noktaladı.

Görgü tanığı daha sonra ise paylaşımının altında Türkiye İşçi Partisi'ni (TİP) etiketleyerek "Sizden ve feminist TİP'lilerden de aksiyon bekliyoruz? yoksa failleri koruma, ahbaplık etme geleneğinizi sürdürecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ: NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de bir eğlence mekanında yaşanan bu protesto dalgası, Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında 2020 yılında adliye koridorlarına taşınan şiddet olayını yeniden gündeme getirdi. Süreç, 13 Haziran 2020 tarihinde Deniz Bulutsuz'un, ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmasıyla başlamış, Güven'in iddiaları reddederek karşı şikayetçi olmasıyla büyümüştü.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Ozan Güven'i Bulutsuz'a yönelik "kasten yaralama" suçundan hapis cezasına çarptırmıştı. Oyuncu "hakaret" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarından beraat ederken, Deniz Bulutsuz hakkında açılan "basit yaralama" davası da beraatle sonuçlanmıştı. Dosyayı inceleyen üst mahkeme (İstinaf), yerel mahkemenin bu kararını onayarak Ozan Güven hakkındaki hapis cezasını kesinleştirmişti.

Yargıtay yolu kapalı olan ve kasten yaralama suçundan kesinleşen cezası nedeniyle mevcut infaz rejimine göre 45 gün boyunca cezaevinde kalacak olan Ozan Güven, dava sürecinde ve sonrasında yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmişti. Kararın ardından Deniz Bulutsuz, "Kazandım, cezaevine gireceği günü bekliyorum" derken; Güven ise "Umurumda dahi değil, ben mahkemeyle ilgileniyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce konuya ilişkin basın açıklaması yapan Ozan Güven, hiçbir şey yapmadığını belirterek, "Bir fiske dahi vurmadım. Evdeki abajur silah sayıldığı için ceza alıyorum. Abajuru saçma sapan bir şey yapmasın diye zorla elinden alırken yaşandı olay" savunmasını yapmıştı.

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin