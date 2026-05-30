Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ mekandan neden çıkarıldı?
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hapis cezası alan ünlü oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile birlikte oturduğu eğlence mekanında kadınların protestosuyla karşılaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve görgü tanığı olan bir avukatın iddialarına göre, "Failler dışarı" sloganları ve alkışlı protestolar eşliğinde salondan dışarı çıkarılan Ozan Güven ile arabuluculuk yapmaya çalışan Mehmet Aslantuğ'un o anları gündem oldu.
