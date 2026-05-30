CHP'li Özel yolsuzluklara karşı Atatürk maskesini taktı Anıtkabir'e yürüyüş başlattı! Başkan Erdoğan'ı suçladı A Haber'i hedef aldı
İBB başta olmak üzere CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet ağına karşı milletin gözüne perde çekmeye çalışan Manisa Milletvekili Özgür Özel, Anıtkabir'e yürüyüş başlattı. Üniversite diploması sahte olduğu ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeden iftira talimatı aldığı belli olan Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. CHP'li fondaş medya ile A Haber'in tarafsız yayın ilkelerini karıştıran Özel, haddini aştı.
Hızlı Özet Göster
- Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programı karşısında Güvenpark'ta kalabalık topladı.
- Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasıyla ilgili CHP'li yolsuzluk çetesinin elebaşından talimat aldığı belli olan Özel, "Diplomasız Erdoğan, mazbatasız genel başkan istemiyoruz" açıklaması yaptı.
- Özel, A Haber ve TGRT'yi eleştirerek medyanın tarafsızlığını sorguladı.
- Özgür Özel, Anıtkabir'e yürüyüş başlatarak 'Beni seven arkamdan gelsin' çağrısında bulundu.
İBB başta olmak üzere CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet ağına karşı milletin gözüne perde çekmeye çalışan Manisa Milletvekili Özgür Özel, Anıtkabir'e yürüyüş başlattı.
CHP'li Özgür Özel Anıtkabir'e yürüyüş başlattı
KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI GÜVENPARK'TA KALABALIK TOPLADI
Mahkemenin mutlak butlan kararını tanımayan Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'deki bayramlaşma programı karşısında Güvenpark'ta büyük bir kalabalık topladı.
ÖZGÜR'DEN SİLİVRİ AĞZI
Üniversite diploması sahte olduğu anlaşılan ve Silivri'de tutuklu bulunan CHP'li yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede yalan ve iftira talimatı aldığı belli olan Özel, "Diplomasız Erdoğan, mazbatasız genel başkan istiyor buna izin vermeyeceğiz." diyerek yolsuzluk çetesinin elebaşını savundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'I SUÇLADI
Özel, davayı CHP'lilerin açmasına rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı. "Bugün iktidar yürüyüşünü tekrar başlatmanın günüdür. Keşke bu mesele parti içi bir mesele olsa. Bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan ile milletin meselesidir. Meydan alabileceğini aldı, doldu taştı. Bugün ses sistemi güçlü otobüsümüz yok, telsiz mikrofonumuz yok, evet paramız yok, binamız yok ama siz varsınız." ifadelerini kullanan Özel, daha sonra yerli ve milli medyayı hedef aldı.
A HABER'İ HEDEF ALDI
CHP'li fondaş medya ile A Haber'in tarafsız yayın ilkelerini karıştıran Özel, "Bugün polis tarafından alınan binada, TGRT ile A Haber ile taşımalı cılız kalabalık ile bir meşruiyet arayışı var diğer tarafta milletin ta kendisi var." diyerek haddini aştı.
ÖZEL ATATÜRK MASKESİNİ TAKTI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine provokasyon ve nefret diliyle mesajlar veren Özel, CHP'yi işgal eden çetenin gerçekleştirdiği eylemleri aklamak adına Atatürk maskesini taktı. "Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına meze yaptılar" diyen Kılıçdaroğlu'nun sözlerine rağmen milleti Anıtkabir'e yürümeye davet eden Özel, "Beni seven arkamdan gelsin Anıtkabir'e yürüyoruz. Bu yürüyüş iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır" ifadesini kullandı.
PLAN SOKAK HAREKETLERİ
Bu yürüyüşün Ekrem İmamoğlu ile istişare ederek planlandığını belirten Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, "Bu sembolizm kitleleri konsolide etmek ve daha sonraki yürüyüş, toplantı ve sokak hareketlerini gerektiğinde kullanabilmek için şimdiden bir prova olarak düşünülebilir." dedi.
Özel'in millet iradesine sahip çıkıyor adı altında yaptığı tüm mitinglerin bu kapsamda değerlendirilebileceğinin belirten Müderrisoğlu, "Açık usulsüzlükleri açık itirafları, açık pişmanlıkları, açık ahlaksızlıkları görmezden gelen ve 19 Mart'tan bu yana direniyoruz. aynı çizgide devam diyerek altını çizdiği bir yaklaşım tarzında inatçı." ifadelerini kullandı.