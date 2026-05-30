CHP'li Özel yolsuzluklara karşı Atatürk maskesini taktı Anıtkabir'e yürüyüş başlattı! Başkan Erdoğan'ı suçladı A Haber'i hedef aldı

Özgür Özel

A HABER'İ HEDEF ALDI



CHP'li fondaş medya ile A Haber'in tarafsız yayın ilkelerini karıştıran Özel, "Bugün polis tarafından alınan binada, TGRT ile A Haber ile taşımalı cılız kalabalık ile bir meşruiyet arayışı var diğer tarafta milletin ta kendisi var." diyerek haddini aştı.

ÖZEL ATATÜRK MASKESİNİ TAKTI



Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine provokasyon ve nefret diliyle mesajlar veren Özel, CHP'yi işgal eden çetenin gerçekleştirdiği eylemleri aklamak adına Atatürk maskesini taktı. "Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına meze yaptılar" diyen Kılıçdaroğlu'nun sözlerine rağmen milleti Anıtkabir'e yürümeye davet eden Özel, "Beni seven arkamdan gelsin Anıtkabir'e yürüyoruz. Bu yürüyüş iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır" ifadesini kullandı.