Kılıçdaroğlu arınma dedi Mansur Yavaş Özel’in yanında saf tuttu
CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan kriz Mansur Yavaş’ın pozisyonuyla yeni bir boyut kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra döndüğü CHP Genel Merkezi’nde “Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız” mesajı verirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aynı gün Özgür Özel’in yanında Güvenpark’ta kürsüye çıktı. Kulislerde Kılıçdaroğlu ile hareket edeceği konuşulan Yavaş’ın “kişisel vefa” yerine “değişim umudu” vurgusu yapması CHP’deki saflaşmanın en dikkat çeken görüntüsü oldu.
Hızlı Özet Göster
- CHP'de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay'a ilişkin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özgür Özel ise Güvenpark'ta ayrı bayramlaşma programları düzenledi.
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Güvenpark'ta Özgür Özel'in yanında kürsüye çıkarak CHP'nin en kısa sürede yeniden kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.
- Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada hesap soracağını belirterek 'Arınacağız, rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız' dedi.
- Yavaş konuşmasında 'Bu insanların değişim umudu, kişisel vefa duygumun çok çok üzerindedir' ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na mesafe koyduğu şeklinde yorumlandı.
- CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklanırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında da soruşturma izni verildi.
CHP'de mahkeme kararıyla başlayan koltuk savaşı Kurban Bayramı bayramlaşmasına da yansıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne döndü.
Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de partililerle buluşurken, Özgür Özel cephesi Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta ayrı bir bayramlaşma programı düzenledi.
CHP'de bayramlaşma bile iki ayrı adrese bölünürken, günün en kritik siyasi mesajı Mansur Yavaş'tan geldi.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Özel'in yanında kürsüye çıkarak hem belediyelere yönelik operasyonları hem de CHP içindeki bölünme tartışmasını gündeme taşıdı.
YAVAŞ ÖZEL'İN YANINDA KÜRSÜYE ÇIKTI
Mansur Yavaş'ın Güvenpark'taki programda Özgür Özel'in yanında yer alması, CHP'deki saflaşmanın en dikkat çeken fotoğrafı oldu.
Kulislerde Yavaş'ın Kılıçdaroğlu ile hareket edeceği konuşulurken, Güvenpark'taki bu fotoğraf Yavaş'ın CHP'deki saflaşmada nerede durduğuna ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.Yavaş, konuşmasında belediyelere yönelik operasyonlar, itibarsızlaştırma iddiaları ve partiyi bölme girişimleri üzerinden mesaj verdi.
Yavaş, "Sonuç itibarıyla hem belediyelere yapılan operasyonlar, hem de itibarsızlaştırma çalışmaları, partiyi bölme çalışmaları. Bugün bu nedenle bazı hususları paylaşmayı bir sorumluluk olarak gördüğüm için buradayım." dedi.
"KİŞİSEL VEFAMIN ÇOK ÇOK ÜZERİNDEDİR"
Yavaş'ın konuşmasındaki en kritik bölüm ise "kişisel vefa" çıkışı oldu.
Yavaş, "Bu insanların değişim umudu, geleceğe bakma isteği ve ülkenin yeniden ayağa kalkacağına dair inancı, daha güzel bir ülkede yaşama umudu, gençler için, emekliler için daha güzel bir ülkede yaşama umudu, benim kişisel vefa duygumun çok çok üzerindedir." ifadelerini kullandı.
Bu sözler, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na kişisel vefa kapısını tamamen kapatmadan, mevcut kriz başlığında Özel'in yanında pozisyon aldığı şeklinde yorumlandı.
Yavaş'ın "değişim umudu" vurgusu, Güvenpark'taki programda Özel cephesinin verdiği yeniden kurultay mesajıyla aynı hatta okundu.
"CHP YENİDEN KURULTAYA GİTMELİDİR"
Yavaş, CHP'deki krizin çözümü için yeniden kurultay çağrısında bulundu.
"İnsanların umudunu tüketmektense siyaseti bırakacağımı söylemiştim." diyen Yavaş, "Benim duruşum başından beri demokrasiden yana olmuştur." dedi.
Yavaş, "CHP en kısa sürede yeniden kurultaya gitmelidir. Gelin, bu süreci ortak akılla yönetelim. Parti bu durumdayken gülenleri sevindirmeyelim." sözleriyle Özel cephesinin "yeniden kurultay" hattına yakın bir mesaj verdi.
Yavaş, "Bırakın parti içinde bölünmeyi, tüm muhalefeti bir araya getirelim. Bu oyunu bozalım. Milyonlarca muhalifin iktidar yürüyüşünü devam ettirelim." diyerek birlik çağrısında bulundu.
KILIÇDAROĞLU "ARINMA" DEDİ
Yavaş'ın Özel'in yanında görüntü verdiği gün, Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde sert mesajlar verdi.
Kılıçdaroğlu, yaşananların yalnızca bir kurultay tartışması olmadığını belirterek parti içinde ahlaki bir hesaplaşma başlatacağını söyledi.
"Ben hesap soracağım, herkes bunu bilsin." diyen Kılıçdaroğlu, en kısa sürede "temiz, tertemiz bir kurultay" yapılacağını ifade etti.
Kılıçdaroğlu, "Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz." sözleriyle hem kurultay sürecine ilişkin iddialara hem de parti içindeki koltuk kavgasına mesaj gönderdi.
"RÜŞVETÇİLER VE HIRSIZLARDAN ARINACAĞIZ"
Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik iddialar üzerinden de sert konuştu.
"Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete, talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarih önünde hak deryasından özür diliyorum." diyen Kılıçdaroğlu, parti içi temizlik mesajını açık verdi.
Kılıçdaroğlu, "Baba ocağında rüşvet olur mu? Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?" sözleriyle CHP'li belediyeler üzerinden yaşanan tartışmalara dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki en kritik cümle ise "Arınacağız, rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce CHP, sonra Türkiye arınacak." oldu.
YAVAŞ'IN TERCİHİ NEDEN KRİTİK?
Kılıçdaroğlu'nun "rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız" dediği gün, Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'in yanında kürsüye çıkması CHP'deki denklemi daha kritik hale getirdi.
CHP son dönemde belediyelere yönelik yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve usulsüzlük dosyalarıyla gündemden düşmedi.
İBB'deki yolsuzluk dosyasına ilişkin yargılamalar 9 Mart'ta Silivri'de başladı. Antalya, Bursa, Mersin, Uşak ve İZBETON dosyalarına yönelik soruşturmalar ise parti üzerindeki baskıyı artırdı.
İZBETON soruşturmasında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklanırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında da soruşturma izni verilmesi Mansur Yavaş'ın Güvenpark'ta verdiği görüntüyü daha dikkat çekici hale getirdi.
Bu nedenle Yavaş'ın "kişisel vefa" yerine "değişim umudu" ve "daha güzel bir ülkede yaşama umudu" vurgusu yapması, Kılıçdaroğlu çizgisine mesafe koyup Özel'in yanında konumlandığı şeklinde değerlendirildi.
CHP MYK'SINDA BELEDİYE GERİLİMİ
CHP'li belediyelerle ilgili dosyalar daha önce parti yönetiminde de tartışma konusu olmuştu.
CHP MYK'sında belediyelerin parti içi müfettişlerle denetlenmesi önerisinin gündeme geldiği belirtilmiş, bu öneri belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarının parti yönetiminde de ciddi rahatsızlık oluşturduğu şeklinde yorumlanmıştı.
İstanbul'daki son MYK toplantısında bir üyenin, "31 Mart'tan önce Yılmaz Büyükerşen başkanlığında komisyon kurup bütün belediyeler denetlenecekti, neden yapılmadı? Şimdi mi akıllara geliyor?" diyerek Özgür Özel'e tepki gösterdiği öne sürülmüştü.
ÖZEL İLE YAVAŞ ARASINDA İPLER GERİLMİŞTİ
Mansur Yavaş ile Özgür Özel arasında daha önce de CHP'nin kriz yönetimi üzerinden gerilim yaşandığı iddia edilmişti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verilen soruşturma izinlerinin ardından Yavaş'ın, "Biz bunu seyredemeyiz. Topluca bir karar almamız ve bu kararı dünyaya duyurmamız gerekiyor." sözleriyle Genel Merkez'e çağrı yaptığı belirtilmişti.
Bu çıkış, Yavaş'ın Özel'in miting siyasetini yeterli bulmadığı ve daha stratejik hamleler istediği şeklinde yorumlanmıştı.
Bunun üzerine Özgür Özel ile Mansur Yavaş'ın telefon görüşmesi yaptığı öğrenilmişti.
Özel'in MYK'da, Yavaş'ın partiyle bir sorunu olmadığını ancak CHP'deki kurumsal işleyişle ilgili bazı sıkıntıları bulunduğunu söylediği aktarılmıştı.
İMAMOĞLU CEPHESİNİN YAVAŞ HESABI
CHP'de Mansur Yavaş'ın pozisyonunu önemli hale getiren bir diğer başlık ise Ekrem İmamoğlu cephesinin adaylık hesabı oldu.
Özgür Özel'in adaylığa dönük hamleleri ve partiyi yeniden dizayn girişimlerine karşı, İmamoğlu'na yakın çevrelerin Mansur Yavaş'ı öne çıkardığı iddia edilmişti.
İmamoğlu'nun Silivri'de kendisini ziyaret eden CHP temsilcilerine "CHP'nin adayı Mansur Yavaş olacaktır" dediği öne sürülmüştü.
Yavaş ise daha önce elindeki anket verileriyle "Ben kimsenin yedeği olmam" mesajı vermişti.
Bu nedenle Güvenpark'taki görüntü, sadece Kılıçdaroğlu-Özel hattında değil, İmamoğlu-Yavaş-Özel denkleminde de yeni bir kırılma olarak değerlendirildi.
CHP'DE SAFLAŞMA BAYRAM SONRASI BÜYÜYECEK
CHP'de bir yanda Kılıçdaroğlu'nun "hesap soracağım" diyerek başlattığı arınma çıkışı, diğer yanda Özel'in yeniden kurultay hattı ve Mansur Yavaş'ın Güvenpark'ta verdiği fotoğraf var.
Yavaş'ın Özel'in yanında kürsüye çıkması, CHP'deki hesaplaşmanın yalnızca Kılıçdaroğlu ile Özel arasında kalmayacağını gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nun "rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız" resti ile Yavaş'ın "kişisel vefa" yerine "değişim umudu" vurgusu, CHP'de bayram sonrası daha sert bir saflaşmanın kapısını araladı.