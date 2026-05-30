Kılıçdaroğlu arınma dedi Mansur Yavaş Özel’in yanında saf tuttu

Yavaş, "Bırakın parti içinde bölünmeyi, tüm muhalefeti bir araya getirelim. Bu oyunu bozalım. Milyonlarca muhalifin iktidar yürüyüşünü devam ettirelim." diyerek birlik çağrısında bulundu.

Yavaş , "CHP en kısa sürede yeniden kurultaya gitmelidir. Gelin, bu süreci ortak akılla yönetelim. Parti bu durumdayken gülenleri sevindirmeyelim." sözleriyle Özel cephesinin "yeniden kurultay" hattına yakın bir mesaj verdi.

"İnsanların umudunu tüketmektense siyaseti bırakacağımı söylemiştim." diyen Yavaş, "Benim duruşum başından beri demokrasiden yana olmuştur." dedi.

KILIÇDAROĞLU "ARINMA" DEDİ

Yavaş'ın Özel'in yanında görüntü verdiği gün, Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde sert mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu, yaşananların yalnızca bir kurultay tartışması olmadığını belirterek parti içinde ahlaki bir hesaplaşma başlatacağını söyledi.

"Ben hesap soracağım, herkes bunu bilsin." diyen Kılıçdaroğlu, en kısa sürede "temiz, tertemiz bir kurultay" yapılacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz." sözleriyle hem kurultay sürecine ilişkin iddialara hem de parti içindeki koltuk kavgasına mesaj gönderdi.