PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi final maçı | CANLI
UEFA'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin en büyüğü belirleniyor. Kupayı geçen sezon kaldıran PSG, duble yapmak isterken Arsenal ise tarihinde ilk kez bu başarıyı elde etmek amacında. Tüm dünyayı ekran başına kitleyen PSG - Arsenal maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.
Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard, Gyökeres.
FİNALİ DANIEL SIEBERT YÖNETİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal, Puskas Arena'da kupayı kaldırmak için sahaya çıkıyor. Dev mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor. Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sandro Scharer. VAR odasında Bastian Dankert görev yaparken, Dankert'in yardımcılıklarını Robert Schröder ve Carlos del Cerro Grande yapıyor.
PSG ÜST ÜSTE İKİNCİ KUPANIN PEŞİNDE
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olmayı hedefliyor. Tarihinde üçüncü kez finale çıkan Fransız ekibi, 2020'de Bayern Münih'e 1-0 kaybetmişti. PSG geçen sezon Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
PSG'NİN FİNAL YOLU
Son şampiyon ünvanıyla turnuvaya başlayan PSG, lig etabında dalgalı bir performans sergiledi. Fransız temsilcisi, 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladı ve play-off oynamak zorunda kaldı. PSG, son 16 play-off'unda Monaco'yu, son 16 turunda Chelsea'yi, çeyrek finalde Liverpool'u ve yarı finalde Bayern Münih'i eleyerek finale yükseldi.
ARSENAL TARİHİ KUPA İÇİN SAHADA
Premier Lig'de 22 yıllık şampiyonluk hasretini bitiren Arsenal, sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla taçlandırmak istiyor. Mikel Arteta yönetimindeki İngiliz ekibi, tarihinde ikinci kez Devler Ligi finaline çıktı. Arsenal, 2006'daki finalde Barcelona'ya 2-1 kaybetmişti.
ARSENAL BU SEZON NAMAĞLUP
Arsenal, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçta yenilgi yaşamadı. İngiliz temsilcisi, lig etabındaki 8 maçını da kazanarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Topçular, son 16'da Bayer Leverkusen'i, çeyrek finalde Sporting'i ve yarı finalde Atletico Madrid'i eleyerek finale geldi.
İNGİLİZLER ÜÇLEME PEŞİNDE
Arsenal'in kupayı kazanması halinde UEFA'nın bu sezon düzenlediği 3 turnuvada da İngiliz takımları mutlu sona ulaşacak. Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Konferans Ligi'nde ise Crystal Palace kupayı kazanmıştı. Arsenal, Şampiyonlar Ligi zaferiyle İngiliz futbolunun Avrupa'daki sezonunu tamamlamak istiyor.