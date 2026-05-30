PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi final maçı | CANLI

PSG taraftarları üst üste ikinci kez şampiyonluk kazanmak amacında FİNALİ DANIEL SIEBERT YÖNETİYOR UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal, Puskas Arena'da kupayı kaldırmak için sahaya çıkıyor. Dev mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor. Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sandro Scharer. VAR odasında Bastian Dankert görev yaparken, Dankert'in yardımcılıklarını Robert Schröder ve Carlos del Cerro Grande yapıyor.

Arsenal taraftarları bir ilke tanıklık etmek arzusunda PSG ÜST ÜSTE İKİNCİ KUPANIN PEŞİNDE Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olmayı hedefliyor. Tarihinde üçüncü kez finale çıkan Fransız ekibi, 2020'de Bayern Münih'e 1-0 kaybetmişti. PSG geçen sezon Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

PSG geçen sezon finalde Inter'i 5-0 yenerek kupaya uzanmıştı PSG'NİN FİNAL YOLU Son şampiyon ünvanıyla turnuvaya başlayan PSG, lig etabında dalgalı bir performans sergiledi. Fransız temsilcisi, 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladı ve play-off oynamak zorunda kaldı. PSG, son 16 play-off'unda Monaco'yu, son 16 turunda Chelsea'yi, çeyrek finalde Liverpool'u ve yarı finalde Bayern Münih'i eleyerek finale yükseldi.

Arsenal Premier Lig'de 22 yıl sonra şampiyon oldu ARSENAL TARİHİ KUPA İÇİN SAHADA Premier Lig'de 22 yıllık şampiyonluk hasretini bitiren Arsenal, sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla taçlandırmak istiyor. Mikel Arteta yönetimindeki İngiliz ekibi, tarihinde ikinci kez Devler Ligi finaline çıktı. Arsenal, 2006'daki finalde Barcelona'ya 2-1 kaybetmişti.