Galatasaray ve Inter transferde karşı karşıya! Curtis Jones için 30 milyon euro

Galatasaray, Liverpool forması giyen Curtis Jones için transfer yarışına girdi. İngiliz orta saha için Inter de devrede. Liverpool’un 30 milyon euronun üzerinde bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

  • Galatasaray, Liverpool'dan Curtis Jones'u transfer etmek için girişimlere başladı.
  • Inter de Curtis Jones ile ilgileniyor ve transfer koşullarını araştırıyor.
  • Liverpool, Curtis Jones'un sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle tekliflere açık durumda.
  • Liverpool, Galatasaray'dan 30 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor.
  • Inter, bonservis bedelini düşürmek için sonraki satıştan pay formülünü değerlendirmeyi planlıyor.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi seviyesinde iddialı bir kadro kurmak için Avrupa piyasasında önemli isimleri gündemine almaya devam ediyor.

HEDEF CURTIS JONES

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Liverpool forması giyen Curtis Jones için devreye girdi. 25 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu için Inter'in de ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

INTER DE YARIŞTA

İtalyan ekibinde teknik direktör Cristian Chivu'nun Curtis Jones'u yeni sezon planlamasında görmek istediği öne sürüldü. Inter yönetiminin, İngiliz futbolcu için transfer şartlarını araştırdığı ifade edildi.

LIVERPOOL TEKLİFLERE AÇIK

Curtis Jones'un Liverpool ile sözleşmesinin gelecek sezon sona erecek olması transfer ihtimalini güçlendirdi. İngiliz ekibinin, altyapısından yetişen oyuncu için gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi.

GALATASARAY'A 30 MİLYON EURO CEVABI

Liverpool'un Galatasaray cephesine kapıyı 30 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklentisiyle açtığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların ödeme planı ve bonus yapısıyla bu transferde masada kalmak istediği belirtiliyor.

INTER FARKLI FORMÜL PEŞİNDE

Inter'in ise yüksek bonservis bedelini doğrudan ödemeye sıcak bakmadığı öğrenildi. İtalyan temsilcisinin, sonraki satıştan pay maddesiyle transfer maliyetini daha makul seviyeye çekmeyi hedeflediği aktarıldı.

KARARI JONES VERECEK

Transfer yarışında Curtis Jones'un kariyer planlaması belirleyici olacak. Liverpool'un ödeme takvimi, bonus şartları ve oyuncunun tercihi, Galatasaray ile Inter arasındaki rekabetin sonucunu belirleyecek.

