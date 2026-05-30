Galatasaray ve Inter transferde karşı karşıya! Curtis Jones için 30 milyon euro

Liverpool, Galatasaray'dan 30 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor.

Inter de Curtis Jones ile ilgileniyor ve transfer koşullarını araştırıyor.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi seviyesinde iddialı bir kadro kurmak için Avrupa piyasasında önemli isimleri gündemine almaya devam ediyor.

HEDEF CURTIS JONES

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Liverpool forması giyen Curtis Jones için devreye girdi. 25 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu için Inter'in de ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.